Kızıl kuyruklu kayın tırtılıyla 3 aşamalı mücadele

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bursa ve Kütahya arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılının iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıktığını ve söz konusu canlıyla mücadele kapsamında bölgede çalışmalara başladıklarını bildirdi. Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl kuyruklu kayın tırtılını bölgelerinde ilk defa geçen sene 40-50 hektarlık bir alanda gördüklerini söyledi. Böceğin teşhisini yaptıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesiyle irtibata geçtiklerini anlatan Akın, "Biz kimyasal ilaçlama yapmıyoruz, kimyasal ilaçlama ormanlarımızda kesinlikle yasak. Biz ormanlardaki bu zararlı böceklerle mutlaka biyolojik olarak mücadele ediyoruz. Yani görülen zararlı böcekle beslenen canlıyla böcekle mücadele yöntemini tercih ediyoruz." diye konuştu. Geçen seneden beri sahayı üniversiteyle birlikte takip ettiklerini vurgulayan Akın, şöyle konuştu: "Bu canlı, iklim değişikliğiyle meydana gelen bir zararlı. Bu yıl İnegöl'de görüldü ama gelecek sene başka yerde de görülebilir. Bu tamamen o lokasyondaki iklim değişikliğiyle, nem ve sıcaklık dengesinin değişmesiyle ilgili bir doğa olayı. Doğal bir durum, seneye bunu hiç görmeyebiliriz de ama biz yine de işi riske bırakmamak adına hemen çalışmamıza başladık ve sahada tespitlerimizi yaptık. Burada yapılması gereken işlemlerle ilgili, bu konuda uzman olan üniversitedeki hocalarımızla beraber yol haritamızı belirledik."

Akın, ilk etapta sahayı karantina altına aldıklarını aktararak şunları söyledi: "Burada 'bacillus' dediğimiz bu tırtılı öldüren bir bakteriyle öncelikle bu sahada bir mücadele başlattık. Geçen sene ve bu sene yaptık bunu. Havadan helikopterle, bir sıvının içine belli oranda bu bakteriden karıştırarak bölgeye atılması şeklinde bir ilaçlama yaptık. Karadan da aynı şekilde yaptık. Saha büyük olduğu için bu alanda bir böceğin yediği alanı azaltmak için bazı müdahaleler yapacağız. Onlara da başladık, şu anda işaretlemeler yapılıyor. Seneye bu tırtılın yine yemeye başladığı zamanda bu 'bacillus' dediğimiz bakteriyle havadan ilaçlamayı yine yapacağız. Aynı zamanda laboratuvarda şu anda bunun yırtıcısı olan böceğin tespiti konusunda hocalarımız çalışma yapıyorlar. Onun üretimini yapıp oradaki popülasyonu dengelemek için doğaya salım yapacağız. Tıpkı çam kese böceğinde olduğu gibi." Tırtılın artışını engellemeye çalıştıklarını dile getiren Akın, "Bu tırtılın ağaçların gövdesine bıraktığı yumurtaları yok etmek ve yine toprağın yüzeyindeki kışı geçirdiği pupasını toplamak şeklinde bir mücadelemiz şu anda devam ediyor. İnşallah belirlediğimiz bu 3 stratejiyle önümüzdeki yıl haziran ayında burada çok daha iyi neticeler alacağız. Buradaki artış ve yayılışı kontrol altına almayı planlıyoruz." dedi.