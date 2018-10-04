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Kızıl şahine eziyete para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir araçta avlanması yasak 9 kaya güvercini ve gözleri dikili bir kızıl şahin bulundu - Kızıl şahin ameliyat edilerek dikili iki gözü de açıldı - Kaçak avlanan 2 kişiye 18 bin 221 lira para cezası verildi

ENES DURAN - Van'da jandarma ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında bir araçta, avlanması yasak 9 kaya güvercini ve gözleri dikilmiş bir kızıl şahin bulundu. 2 kaçak avcıya 18 bin 221 lira para cezası uygulandı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan denetimler sırasında bir araçta avlanması yasak kaya güvercinleri ve kızıl şahin bulundu.

Bitkin halde bulunan hayvanlardan kızıl şahinin iki gözünün de dikili olduğunu gören ekipler, hayvanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Burada şahinin iki gözü de başarılı bir ameliyatla açıldı. Kızıl şahin, tedavisinin ardından bir süre daha Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacak, sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaçak avcılar M.Ç. ve F.Ö'ye Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 3 bin 933 lirası idari olmak üzere 18 bin 221 lira para cezası verildi.

Araçta bulunan dürbün ve tuzaklama malzemelerine de el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
kaya güvercini Kızıl şahin Tarım ve Orman Bakanlığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon

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