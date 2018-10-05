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Kızıl şahinin gözlerini diktiler! Kaçak avcıların cezası belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 05:42 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçesinde kızıl şahinin gözlerini diken ve yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye büyük ceza verildi.

Kızıl şahinin gözlerini diktiler! Kaçak avcıların cezası belli oldu

Saray ilçesindeki Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan denetimler esnasında, Çaybağı Mahallesi Kerem Köy mevkiinde bir araçta arama yapıldı. Aramada, gözleri dikili olan şahin ile yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen M.Ç. ve F.Ö. isimli şahıslarla birlikte 9 adet kaya güvercinine el konuldu.

GÖZLERİ DİKİLİ ŞAHİN KURTARILDI

Ele geçirilen gözleri dikili kızıl şahin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinin dikili olan iki gözü de başarılı bir operasyonla tekrar açıldı.

18 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4915 Kara Avcılığı Kanununa ve 5199 Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 3 bin 933 TL idari yaptırım cezası ve 14 bin 288 TL tazminat uygulandı.

(İHA)

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Van Kızıl şahin hayvana şiddet Kaçak avcılar para cezası

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