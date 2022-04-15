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Kızıl Sakal Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nasıl öldü? Barbaroslar tarihte kimler?

15.04.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç Reis, TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile gündeme geldi. Oruç Reis'in kim olduğu ve ne zaman öldüğü araştırılmaya başlandı. Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyi ve Cezayir'i ele geçiren usta Kaptan-ı derya olarak bilinir. Oruç Reis tarihte, Barbaros, Baba Oruç ve Kızıl Sakal isimleri ile de bilinmektedir. İşte Oruç Reis'in hayatına dair merak edilenler!

Kızıl Sakal Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nasıl öldü? Barbaroslar tarihte kimler?

Oruç Reis'in hayatı ve kim olduğu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile yeniden gündeme geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin izleyicileri dizinin karakterlerini araştırmaya başladı. Özellikle dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Oruç Reis'in hayatı ilgi çekiyor. Oruç Reis'e dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ORUÇ REİS KİMDİR?

Oruç Reis, Osmanlı denizcisidir. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur. Muhtemelen 1470 yılında bazı kaynaklara göre ise 1474 yılında Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli’nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yakub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu. İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca'yı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu.

Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdafaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

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