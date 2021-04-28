Kızıl Tugaylar: İtalya'nın Fransa'dan iadesini istediği eski örgüt üyeleri yıllar sonra yakalandı

İtalya'da 1970'ler ve 1980'lerde "terör suçlamalarından" mahkum olan ve yıllardır aranan aşırı solcu Kızıl Tugaylar örgütü üyesi 7 kişi Fransa'da tutuklandı. Operasyonda 3 kişi daha aranıyor.

Çoğunluğu Kızıl Tugaylar üyesi 10 kişi çok sayıda cinayet ve insan kaçırma eyleminden suçlu bulunmuştu. İtalyan basınına göre tutuklanan 7 kişi arasında, ömür boyu hapse mahkum edilen Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi ve Narciso Manenti de bulunuyor. Diğer 3 kişi ise 11 yıl ile 18 yıl arası hapis cezalarına çarptırılmıştı.

İtalya, "Kurşun Yılları" olarak anılan, 1960'ların sonları ve 1980'lerin başı arasındaki dönemde çok sayıda can kaybından sorumlu bulunan aşırı solcu militanların iadesi için yıllardır Fransa'dan talepte bulunuyordu.

Kızıl Tugaylar gibi silahlı aşırı solcu örgütlere üye olan bu kişilerin bir kısmı, Fransa'nın eski sosyalist Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand döneminde bu ülkeye sığınmıştı. "Mitterrand Doktrini" olarak anılan politikayla Fransa, İtalya'nın iade taleplerini reddetmişti.