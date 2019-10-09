HABER

Kızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılay'ın, Kurban Bayramı'nda yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisselik bağıştan elde edilen 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesinin dağıtımına, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı.

Kızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Kızılay'ın, Kurban Bayramı'nda yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisselik bağıştan elde edilen 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesinin dağıtımına, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı.
Türk Kızılay'ın, ağustos ayının 11 ile 14'üncü günleri arasındaki Kurban Bayramı'nda, yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisseden, toplamda 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesi yapıldı. Türkiye çapında 19 ayrı kombinada kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki tesise getirilerek, burada konserve haline getirildi ve aynı tesiste depolandı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından tüm etlerin konserve edilme işlemi tamamlandı. Bağyurdu Mahallesi'ndeki tesiste depolanan 1 milyon 100 bin konservenin dağıtımına, bugün saat 12.00'da, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı. Tesiste incelemelerde de bulunan Altan, toplam 98 bin 600 konservenin yüklendiği ve bunları 28 farklı kente götürecek olan 9 TIR'ı el sallayarak uğurladı. Altan'a, Türk Kızılay İzmir Bölge Müdürü Kerem Fahri Baykalmış da eşlik etti.
YURT DIŞINDAKİLERLE BERABER 181 BİN HİSSE
Törende konuşan İbrahim Altan, yurt içi ve yurt dışından, toplam 181 bin hisse elde ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi milyonlarca insana, bu etleri ulaştırıyoruz. İlk etapta 28 kente gidecek olan bu TIR'lar, daha sonra tüm yurda gidecek. Bu etleri, ayrıca afete uğrayan bölgelerimize de götürüyoruz. Kızılay'a bağış yapanlara teşekkür ediyoruz ve bunun sürmesini istiyoruz ki, biz de vatandaşlarımıza yardım edebilelim" dedi.
Türk Kızılay Başkanı İbrahim Altan, konuşmasının ardından, beraberindekilerle birlikte, TIR'ları el sallayarak uğurladı.

FOTOĞRAFLI

Kızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyorKızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyorKızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyorKızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyor

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da
Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklamasıÇavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.