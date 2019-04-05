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Kızılay, 101. Olağan Genel Kurulu'nu yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Derneği, 7 Nisan Pazar günü ATO Congresium'da yapılacak 101. Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetimini belirleyecek - 81 ilden 800 delegenin katılacağı Genel Kurul'a kamu kurumları, özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kızılay bağışçıları ve gönüllülerin yanı sıra çok sayıda uluslarası örgütün yetkilileri davet edildi - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Yeni dönemde toplum odaklı bir politika yürüteceğiz. 'Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor' hedefiyle yola çıkıyoruz" - "Obezite ile mücadele, diyabet gibi hastalık yükü oluşturan sorunların koruyucu hekimlik ve eğitimlerle önlenmesi noktasında sağlıklı ve güvenli yaşam merkezlerimiz açılacak. Kızılayın bütün şubeleriyle bu anlamda vatandaşımıza yönelik toplum tabanlı seferberlik ilan ediyoruz" - "Kan torbası üretimi, bio-bankacılıkta doku kültürlerinin saklanması, terapötik amaçla kullanılması gibi faaliyetlerle sağlık turizmine de ciddi destek vereceğiz"

DUYGU YENER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni dönemde "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" hedefiyle yola çıkacaklarını belirterek, "Kızılayın bütün şubeleriyle vatandaşımıza yönelik toplum tabanlı seferberlik ilan ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay Derneğinin 7 Nisan Pazar günü ATO Congresium'da yapılacak 101. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak Kerem Kınık, AA muhabirine, Kızılayın çalışmalarını ve yeni hedeflerini anlattı.

Kızılay'n üç yılda bir olağan genel kurula gittiğine işaret eden Kınık, 2016'da devraldıkları bayrağı yeni bir genel kurulla sürdürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Genel Kurul hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Kınık, bu kapsamda 300'e yakın şubede üst kurul delege seçiminin yapıldığını, belirlenen delegelerin de Genel Kurul'da yeni yönetimi belirleyeceğini ifade etti.

Genel Kurul'u bir "şölen" olarak nitelendiren Kınık, "Her üç yılda bir yaptığımız bu şölen, toplumumuza Kızılayın en geniş ailesi olarak taahhütlerimizi verdiğimiz, daha önce yaptığımız faaliyetleri aktardığımız en üst meclisimizdir. Genel Kurul'u çok önemsiyoruz ve çok heyecanlıyız. 800 civarında delege, Genel Kurul'a iştirak edecek. Türkiye'nin 81 ilinden, ilçe ve bölgelerinden Kızılaycılar kongreye gelecek. Kamu, özel sektör, sivil toplum, bağışçılarımız, gönüllülerimiz ve uluslarası çok sayıda katılımcının yer aldığı bir kongre olacak." şeklinde konuştu.

- "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor"

Kınık, Kızılay Genel Başkanlığına seçildiği 2016'daki Genel Kurul'da "Güçlü Türkiye, Güçlü Kızılay" hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, öngördükleri hedeflere bu süreçte ulaştıklarını belirtti.

Kızılayın yeni dönemde toplum odaklı politika yürüteceğine işaret eden Kınık, bu kez "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" hedefiyle yola çıkacaklarını söyledi.

Kınık, "Afetlere, yoksulluğa, her türlü olağanüstü şartlara karşı dayanıklı bireyler ve bir toplum oluşturabilmek için Kızılayın faaliyetlerini, insanı ve toplumu kendi vatandaşımız öncelikli olmak üzere güçlendirmeye odakladık." diye konuştu.

- "Yoksulluk ve açlıkla savaşacağız"

Kızılay Başkanı Kınık, 2020 ve 2030 arasındaki stratejik plan hedeflerini de iki ana omurga üzerine oturttuklarını belirterek, bunlardan birinin toplumsal dayanıklılığı, diğerinin de kurumsal güveni ve itibarı artırmak olduğuna işaret etti.

Türkiye'de yoksulluğun ve küresel açlığın ortadan kaldırılması için savaşacaklarını vurgulayan Kınık, "Dünyadaki sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu şekilde bu stratejilerimizi belirledik. İnsanları yoksulluğa mahkum edebilecek sebepleri ortadan kaldırabilme, onları iş sahibi ve sosyal girişimci yapabilme programlarıyla bunu yapacağız." dedi.

Kınık, sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan bir toplum için de çalışacaklarını dile getirerek, bu kapsamda yaşlıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yaygın olarak sunulması için kurumları destekleyen faaliyetler yürüteceklerini kaydetti.

- "Toplum tabanlı seferberlik ilan ediyoruz"

Evde bakım, entegre yaşlı bakımı, huzurevleri, ara bakım ve terminal dönem gibi zincirin tamamının ortaya konulduğu hedeflerle toplumu güçlendirmeye ve yaşlı destek çalışmalarına ağırlık vereceklerini anlatan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışacağız. Özellikle obezite ile mücadele, diyabet gibi hastalık yükü oluşturan sorunların koruyucu hekimlik ve eğitimlerle önlenmesi noktasında sağlıklı ve güvenli yaşam merkezlerimiz açılacak. Kızılayın bütün şubeleriyle bu anlamda vatandaşımıza yönelik toplum tabanlı seferberlik ilan ediyoruz."

Kızılayın afetlerle anıldığını dile getiren Kınık, afeti aktif olarak yöneten, kendi riskini analiz edip afetten önce azaltabilen yaygın ve güvenli bir yaşam seferberliği oluşturarak toplumda bir kültür olarak yaygınlaştırmaya çalışacaklarını vurguladı.

Kınık, sağlıklı çevre yönetimi için de çalışacaklarını ifade ederek, Sıfır Atık Projesi ile uyumlu, küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu tarımsal etkiler, açlık, yoksulluk, savaşların önlenmesi için küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarının olacağını bildirdi.

- "Kızılay, kan torbası üretecek"

Türk Kızılay Başkanı Kınık, yeni dönemde projelerin hayata geçebilmesine yönelik güveni, itibarı artmış ve daha da yükselen Kızılay için çalışacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Finansal sürdürülebilirliğini sağlama almış, yenilikçi iş modelleri ile gelirini artırabilen aynı zamanda yaptığı ticari faaliyetleri sosyal etki de oluşturabilen iş modelleri ile yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Daha şeffaf, hesap verebilir, daha katılımcı ve daha açık bir Kızılay için çalışacağız. Dijital dönüşümünü tamamlamış Kızılayın toplumla daha kolay ve teknoloji araçları ile entegre olabileceği modelleri yeni dönemde faaliyete geçirececeğiz.

İç, dış ve bağımsız denetimi, hesap verebilirliği artıracak yeni mekanizmalar oluşturuyoruz. Kızılayın kendi faaliyet alanlarına giren toplum sağlığı, sağlık, sosyal bakım, kan hizmetleri, kan ürünleri, kök hücre alanlarında da dışa bağımlılığımızı sıfıra indirecek birtakım ticari ve endüstriyel yatırımlara gidiyoruz.

Kan torbası üretimi, bio-bankacılıkta doku kültürlerinin saklanması, terapötik amaçla kullanılması gibi faaliyetlerle sağlık turizmine de ciddi destek vereceğiz. Hem gelir getirici çalışmalar yürütecek hem de milli ve egemen sağlık sektörüne katkı sağlayacağız."

Kızılay Mineralli Su İşletmeleri'ne yönelik çalışmalarının da olacağını dile getiren Kınık, "Kızılay Mineralli Su İşletmelerimizi büyütüyoruz. Yeni markalar katıyoruz. Pazar payımızı büyütüp uluslararası ihracatımızı bu anlamda artırıyoruz. Geri dönüşüm bizim için yeni bir gelir kapısı. Atıl olan milli servetin kazanımı noktasında bize yeni bir kapı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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