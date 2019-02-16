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Kızılay 2018 yılında 23 milyon insana yardım eli uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr.

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın 2018 yılında 23 milyon insana yardım eli uzattığını söyledi. Dr. Kınık, Akdeniz'e çıkıp mültecilerin hayatlarını kurtarmaya çalışan Kızılay ve Kızılhaç hareketinin mensuplarının engellendiğini kaydetti.
Türk Kızılayı Antalya Şubesi Olağan Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve şube yöneticileri ile Kızılay gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurul açılışında konuşan Dr. Kınık, 1.5 asırlık iyilik yolculuğunun emanetçileri olduklarını, milyonlarca gönüllünün katkısıyla iyiliğin amiral gemisinin sınır tanımadan dünyanın bütün mazlumlarına ulaşmak için çırpındığını söyledi.
ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ ENGELLENİYOR
Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyetleri yürüten gemilerin bandıralarının söküldüğüne dikkati çeken Dr. Kınık, engellendiklerini savundu. Bunu yapanların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanları olduğunu iddia eden Kerem Kınık, "Orta Akdeniz'de arama-kurtarma gemisi Aquarius'un Cebelitarık ve Panama bandıraları o ülkelere tehditler savrularak çektirildi. En son Aquarius gemisi Marsilya'da tutuklandı. Akdeniz'e çıkıp mültecilerin hayatlarını kurtarmaya çalışan Kızılay ve Kızılhaç hareketinin mensupları engelleniyor. Ne için? Avrupa'ya mülteci gelmesin. Bugün bizler kapılarımızı, gönüllerimizi açtık. 4.5 milyon insan ölümden kaçıp bizim topraklarımıza geldi" dedi.
30 BİN KİŞİNİN MEZARI AKDENİZ'DE
Öncelikle kendi vatanlarındaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini anlatan Kerem Kınık, dünyada mezar taşı bile bulunmayan, bulundukları ülkede ölüm korkusundan, işkenceden kaçan ama özledikleri Avrupa'ya kavuşamadan Akdeniz'de boğulan 30 bin kişinin mezarlarının Akdeniz'de olduğunu söyledi.
KIZILAY 23 MİLYON İNSANA YARDIM ETTİ
Kızılay'ın 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattığını da kaydeden Dr. Kınık, şöyle dedi:
"Dünyanın neresinde bir afet, büyük bir kriz varsa milletin desteği ve yardımlarıyla oralardakilerin ızdırabını dindirmek için çalıştık. 2019'da bu rakamları daha yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Her gün 70 bin insana yardım götürmek zorundayız. Her gün 9 bin ünite kan toplayıp 1600 hastanedeki 20 bini aşkın hastaya ulaştırmak zorundayız. Türkiye'de 500 bin kişi kök hücre bağışçıya ulaştık. 2018 yılında 23 milyon insana yardım ettik."
'2 MİLYON 500 BİN KİŞİ BİZE BAĞIŞ YAPTI'
Kızılay olarak kurumsal gelişim ve dönüşüm reformu ile bütün bağış süreçlerini bağışçılara raporlayacaklarını anlatan Dr. Kınık, "Kızılay'ın hem bağışçı hem de gönüllü desteği katlanarak artmaktadır. Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı. Bu önemli bir sorumluluk ama önemli bir de güç. Amacımız insan acısını dindirmek" dedi.
Dr. Kerem Kınık'ın konuşmasının ardından gerçekleşen Türk Kızılayı Antalya Şubesi'nin tek listeyle yapılan genel kurulunda Avukat Esra Özkoç ve yönetimi seçildi.

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