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"Kızılay 2018'de 23 milyon insana yardım elini uzattı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Kızılay 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattı. Dünyanın neresinde bir afet, büyük bir kriz varsa, milletin desteği ve yardımlarıyla oralarda insan ızdırabını dindirmek için çalıştık"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılayının 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattığını belirtti.

Kınık, Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Antalya Şubesi Olağan Kongresi'nde, 1,5 asırlık iyilik yolculuğunun emanetçileri olduklarını söyledi.

Hilal-i Ahmer Türk Kızılayının 33'üncü başkanı olduğunu belirten Kerem Kınık, 150 yıldır milyonlarca gönüllünün katkısı ile iyiliğin amiral gemisinin sınır tanımadan dünyanın bütün mazlumlarına ulaşmak için çırpındığını dile getirdi.

Kınık, öncelikle ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Dünyada mezar taşı bile bulunmayan, bulundukları ülkede ölüm korkusundan, işkenceden kaçan ama özledikleri Avrupa'ya kavuşamadan hayatında gördükleri ilk deniz olan o sularda boğulan 30 bin kişinin Akdeniz'de yattığını ifade eden Kerem Kınık, bu durumun, dünyanın merhamete, vicdana ne kadar ihtiyacının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kınık, atalarından mazluma dinini, ırkını sormamayı öğrendiklerini anlatarak, "Biz kim olursa olsun mazluma yardım ederiz. Kızılay 2018 yılında 23 milyon insana yardım elini uzattı. Dünyanın neresinde bir afet, büyük bir kriz varsa, milletin desteği ve yardımlarıyla oralarda insan ızdırabını dindirmek için çalıştık. 2019'da bu rakamları daha yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Her gün 70 bin insana yardım götürmek zorundayız. Her gün 9 bin ünite kan toplayıp, 20 bini aşkın hastaya 1600 hastanede bu kanları ulaştırmak zorundayız. Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçıya ulaştık." dedi.

- "Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı"

Antalya'da tropikal meteorolojik afetlerin arttığına işaret eden Kerem Kınık, "Bugün dünden farklı risklerimiz var. Afetlere daha hızlı müdahale etmek zorundayız. Antalya çok geniş kıyı şeridi, 13 milyon turisti ile bir dünya şehri olması nedeniyle bölge sosyal yardım ve afet lojistik merkezini hak ediyor. Bunu oluşturmak için çalışacağız." diye konuştu.

Türk Kızılayı olarak yaptıkları kurumsal gelişim ve dönüşüm reformu ile bütün bağış süreçlerini bağışçılara raporlayacaklarını anlatan Kınık, "Kızılayın hem bağışçı hem de gönüllü desteği katlanarak artmaktadır. Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı. Bu önemli bir sorumluluk ama önemli bir de güç. Amacımız insan acısını dindirmek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya şubesi Kızılay

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