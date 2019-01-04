İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın 2018'de yaklaşık 3 milyar 114 milyon TL değerinde insani yardım yaptığını belirterek, "Kızılay 2018'de, yaklaşık 40 milyon insana temas etti. Yardım aldı, bağış aldı, eğitim verdi, kan bağışı aldı, kan verdi. Ülke nüfusumuzun neredeyse yarısına temas etmiş olduk. 23 milyon 250 bin kişiye gerek insani yardım ulaştırdı, gerek kan ürünleri ulaştırdı, eğitim verdi, destek verdi." dedi. Kınık, Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 2018 faaliyetlerini değerlendirerek, 2019 hedef ve projelerini açıkladı. Kızılay'ın milletin bir kuvveti olduğunu, ihtiyaç sahibi insanların acısını dindirmek için çalışan, dünyevi kar maksadı gütmeksizin bu faaliyetleri yürüten bir hayır kurumu olduğunu vurgulayan Kınık, kurumun 150. kuruluş yıl dönümünün pek çok etkinlikle kutlanacağını ifade etti. Kınık, Kızılay'ın mevcut ekibin yönetime geldiği 2016'dan bu yana bir dönüşüm ve reform süreci içerisinde olduğunu, tasarım yaptıkları dönüşüm süreçlerinin pek çoğunu 2018'de faaliyete geçirme imkanı bulduklarını anlattı.

Kerem Kınık, özellikle finansal sürdürülebilirlik açısından yeni birtakım yenilikçi araçların devreye alındığını, büyüyen bir Kızılay bütçesi olduğunu, dolayısıyla bu büyüyen trendin stratejik, operasyonel ve finansal riskler de ihtiva ettiği için bunların bertaraf edilmesi noktasında da birtakım tedbirler alındığını kaydetti. Uluslararasılaşma noktasında Kızılay'ın altın çağını yaşadığını ifade eden Kınık, "Dünyanın çok farklı noktalarında milletimizin merhamet eli uzanıyor. Türkiye dünyanın en fazla insanı yardım yapan ülkesi. Türkiye dünyadaki en fazla mülteciyi barındıran ve koruma altına alan bir ülke. Türkiye'nin bu önemli faaliyetlerinin amiral gemisi ise Kızılay." diye konuştu. Kızılay'daki dijital dönüşüme, temsilcilik ve şube sayılarına da değinen Kınık, kurumun bölge ve yerel afet merkezleri, aşevleri, kan bağışı, tıp ve rehabilitasyon merkezleri, mobil istasyonları, hastaneleri, sosyal uyum temelli çalışan 15 toplum merkezi, ülkedeki mülteci nüfusa hitap eden 34 çocuk dostu alanıyla ülkenin tamamında yaygın şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

- "Kızılay 2018'de yaklaşık 2,5 milyon ünite kan bağışı aldı" Kınık, "Milli ödevimiz olan ulusal kan ve kök hücre programımız gerçekten hedeflerimizi aşacak bir başarıyla devam etmekte." diyerek, şunları kaydetti: "2018'de Kızılay yaklaşık 2,5 milyon ünite kan bağışı aldı. Bu kan bağışını 1 milyon 976 bin 782 kıymetli Kızılay kan bağışçısından aldı. Ülkemizin yaklaşık 2 milyon insanı, bize 2,5 milyon kez canını, kanını bağışladı. Bunları biz 3 milyon 850 bin hastamıza ulaştırdık. Türkiye'deki yaklaşık bin 300 hastaneye her gün yaklaşık 9 bin ünite kan teslimatı yapıyoruz. Ağır kış şartlarında da olsa bu operasyonumuz kesintisiz şekilde devam ediyor. 2019 hedefimiz, 200 bin ünite daha fazla kan bağışıyla, 2 milyon 705 bin 500 ünite kan toplamak. 2018'de bağışçılarımızın yüzde 15'i kadın, biz yüzde 40'lara çekmek istiyoruz. Kök hücre ve kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız var. 3 bin civarında kayıtlı hastamız, eşleşmeyi bekliyor. Türkök Projesi bağlamında bağışçı sayısı 2018'de 405 bin 881 oldu. Bini aşkın başarılı nakil gerçekleştirildi."

Kızılay'ın 2017'de 18 milyon 620 bin insana, 2018'de 23 milyon 251 bin kişiye yardım ulaştırdığını, bu sayıyı 2019'da, yaklaşık 4,5 milyar TL'lik insani yardım bütçesiyle 32 milyon 962 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kınık, Türkiye'de geçen yıl 9 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını aktardı. Kınık, 16 aşevinde 19 milyon kap yemekten istifade edildiğini, 41 milyonluk zekat ve fitre bütçesiyle 350 bin kişiye ulaşıldığını anlatarak, Kızılay'ın gelir noktasındaki mali büyüklüğüne bakıldığında ise 2016'dan bu yana yükselen bir trend görüldüğünü, 2018'i tahmini olarak 5,5 milyar TL'lik gelir, buna yakında bir gider bütçesiyle kapattıklarını, 2019'da hedeflenen bütçe büyüklüğünün ise yaklaşık 6,5 milyar TL olduğunu söyledi. - "Kızılay 12 ülkede çalışmalarını yürütüyor" Kerem Kınık, Kızılay'ın 2018'de 45 ülkede 7,7 milyon insana yardım ulaştırdığını, yurt dışı yardımların toplam büyüklüğünün de yaklaşık yarım milyar TL olduğunu belirterek, kurban kampanyasına ilişkin de bilgi verdi.

Afet hazırlık planına ilişkin hedeflerini de aktaran Kınık, beslenme ve barınma kapasitesi olarak 2019 hedeflerinin 500'er bin olduğunu, ayrıca şu an Suriye'deki 30'a yakın kampta Kızılay çadırlarıyla insanların barınmaya çalıştığını söyledi. Kınık, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu'na yönelik olası operasyonla ilgili de hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, 70 farklı ülke vatandaşı 2 milyon kişiye 2,3 milyar gibi bir bütçesel büyüklükte yardım ulaştırıldığını kaydetti. Kızılay'ın ülke içindeki mültecilere yönelik yaptığı desteklerin tamamının BM ve AB tarafından fonlandığını ifade eden Kınık, bu kapsamda yürütülen çalışmaları da anlattı. Gelir getirici faaliyetlerinin de artarak devam ettiğini, Türkiye'de doğal mineralli su noktasında yüzde 20,20'lik payla pazar lideri olduklarını dile getiren Kınık, kuruma yapılan bağışlarla ilgili de rakamsal bilgiler paylaştı. Kerem Kınık, geçen yıl Kızılay'a 1 milyon 590 bin kişinin yaklaşık 3 milyon kez, 705 milyon TL civarında bağışta bulunduğunu, kuruma 1 milyon 210 bin kişinin SMS aracılığıyla bağış yaptığını ifade etti.