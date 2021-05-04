Kızılay'a göndermişler! Yardım paketinin içinden altınlar çıktı

Türk Kızılayı'na hayırseverlerin gönderdiği yardım paketin içinden altınlar çıktı. Paketlerin içinde unutulduğu düşünülen altınların sahibi henüz ortaya çıkmazken Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Geçen sene Kasım ayının 25'inde Antep tarafındaki lojistik merkezimizde arkadaşlarımız gelen yardımların tasnifini yaparken bir paket buluyorlar. Ağır olunca içinde altın, küpe bileklik yüzük ve Cumhuriyet altınları bulunuyor.”

Bunun üzerine Türk Kızılay'ı harekete geçti. Kızılay şimdi o altınların sahibini arıyor. Çünkü altınların bağış değil yanlışlıkla Kızılay’a bağış olarak gönderilen paketin içinde unutulduğu düşünülüyor.

"YARDIM YAPILAN MALZEMELERİN İÇİNDE UNUTULMUŞ"

Altan, “Şayet bağışlamak isteseydi gelirdi kendisi tane tane sayıp belgesini alıp bağış yapardı. Belli ki yardım yapılan malzemelerin içinde unutulmuş. İçinden bir künye çıktı, bebek künyesi... Üzerinde Uras diye yazıyor, Uras bebeğin künyesi, bazı çeyrek altınlarda da bir doğum olmuş hediyeler gelmiş, mavi kurdelalı çeyrek altınlar yakın tarihli.”