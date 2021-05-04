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  4. Kızılay'a göndermişler! Yardım paketinin içinden altınlar çıktı

Kızılay'a göndermişler! Yardım paketinin içinden altınlar çıktı

04.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayırseverlerin koli koli gönderdiği yardım paketlerinin içinden altınlar çıktı. Altın bebek künyesi, yüzük, küpe ve Cumhuriyet altınlarının bulunduğu paketi gönderen kişiye ulaşmaya çalışan Kızılay, paketin sahiplerinin 168 No'lu telefonu aramalarını istedi. Ailenin bulunmaması durumunda altınların bağış olarak kaydedileceği dile getirildi.

Türk Kızılayı'na hayırseverlerin gönderdiği yardım paketin içinden altınlar çıktı. Paketlerin içinde unutulduğu düşünülen altınların sahibi henüz ortaya çıkmazken Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Geçen sene Kasım ayının 25'inde Antep tarafındaki lojistik merkezimizde arkadaşlarımız gelen yardımların tasnifini yaparken bir paket buluyorlar. Ağır olunca içinde altın, küpe bileklik yüzük ve Cumhuriyet altınları bulunuyor.”

Bunun üzerine Türk Kızılay'ı harekete geçti. Kızılay şimdi o altınların sahibini arıyor. Çünkü altınların bağış değil yanlışlıkla Kızılay’a bağış olarak gönderilen paketin içinde unutulduğu düşünülüyor.

"YARDIM YAPILAN MALZEMELERİN İÇİNDE UNUTULMUŞ"

Altan, “Şayet bağışlamak isteseydi gelirdi kendisi tane tane sayıp belgesini alıp bağış yapardı. Belli ki yardım yapılan malzemelerin içinde unutulmuş. İçinden bir künye çıktı, bebek künyesi... Üzerinde Uras diye yazıyor, Uras bebeğin künyesi, bazı çeyrek altınlarda da bir doğum olmuş hediyeler gelmiş, mavi kurdelalı çeyrek altınlar yakın tarihli.”

"EMANETLERİNİ TESLİM EDECEĞİZ"

Türk Kızılayı altınların sahibini yardımların geldiği bölgede araştırdı ama bir sonuca henüz ulaşılamadı. Genel Müdür İbrahim Altan, o aileye seslendi:

''Bize başvursunlar. 168 No'lu telefonumuza başvurduklarında telefonu ilgili kişiye yönlendirecek. Sorularımıza olumlu cevap aldığımızda buluşup emanetleri teslim edeceğiz. 1 ay daha bekleriz daha sonra bunları onların hayrına bağış olarak kaydederiz.''

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