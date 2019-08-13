Kızılay aracılığıyla yapılan ameliyatla yüzü güldü

ÖMER ÜRER - Düzce Sevgi Evleri'nde kalan ve doğuştan çene kemiği geride olduğu için zorluklar yaşayan 22 yaşındaki Kürşat Zengin, Türk Kızılay sayesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Henüz 10 aylıkken İstanbul'da bir hastaneye terk edilen ve sadece isminin "Kürşat" olduğunu bilen Kürşat Zengin, önce İstanbul daha sonra Düzce'deki sevgi evlerinde büyüdü.

Doğuştan çene kemiğinin geride olması nedeniyle hayatını kısıtlı bir şekilde sürdüren Kürşat, ameliyat masrafları nedeniyle bir türlü yüzündeki estetik durumu düzelttiremedi.

Daha sonra durumun bildirildiği Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın talimatıyla Kürşat ile iletişime geçildi ve Ankara'da ameliyat edildi.

Kürşat Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çene geriliği hastalığının doğuştan olduğunu anlatarak çene ameliyatında kullanılacak malzemelerin pahalı olması nedeniyle Türk Kızılaya başvurduklarını ve böylece ameliyat edildiğini anlattı.

Ameliyat sonrası yaklaşık 4 ay hastanede kontrol altında kaldığını söyleyen Zengin, her gün çenesinin milimetrik olarak öne alındığını ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.