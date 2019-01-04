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KIZILAY BAŞKANI KINIK: 2018'DE YAKLAŞIK 40 MİLYON İNSANA TEMAS ETTİK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA Türk Kızılay 2018 yılının değerlendirildiği ve 2019 yılı için hedef ve projelerin açıklandığı bir toplantı düzenledi.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA

Türk Kızılay 2018 yılının değerlendirildiği ve 2019 yılı için hedef ve projelerin açıklandığı bir toplantı düzenledi. Beyoğlu2nda bir otelde düzenlenen toplantıda Genel Başkan Kerem Kınık, açıklamalarda bulundu.

"KIZILAY 2018'DE YAKLAŞIK 2,5 MİLYON ÜNİTE KAN BAĞIŞI ALDI"

Kızılay'ın 2018 yılında yaklaşık 2,5 milyon ünite kan bağışı aldığını belirten Kınık, "Bu kan bağışını 1 milyon 976 bin 782 kıymetli Kızılay kan bağışçısından aldı. Ülkemizin yaklaşık 2 milyon insanı, bize 2,5 milyon kez canını, kanını bağışladı. Bunları biz 3 milyon 850 bin hastamıza ulaştırdık. Türkiye'deki yaklaşık bin 300 hastaneye her gün yaklaşık 9 bin ünite kan teslimatı yapıyoruz. Ağır kış şartlarında da olsa bu operasyonumuz kesintisiz şekilde devam ediyor. 2019 hedefimiz, 200 bin ünite daha fazla kan bağışıyla, 2 milyon 705 bin 500 ünite kan toplamak. 2018'de bağışçılarımızın yüzde 15'i kadın, biz yüzde 40'lara çekmek istiyoruz. Kök hücre ve kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız var. 3 bin civarında kayıtlı hastamız, eşleşmeyi bekliyor. Türkök Projesi bağlamında bağışçı sayısı 2018'de 405 bin 881 oldu. Bini aşkın başarılı nakil gerçekleştirildi" dedi.

"KIZILAY 2018'DE, YAKLAŞIK 40 MİLYON İNSANA TEMAS ETTİ"

Kınık, Kızılay'ın 2017'de 18 milyon 620 bin insana, 2018'de 23 milyon 251 bin kişiye yardım ulaştırdığını, bu sayıyı 2019'da, yaklaşık 4,5 milyar TL'lik insani yardım bütçesiyle 32 milyon 962 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kınık, Türkiye'de geçen yıl 9 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kerem Kınık, "Yaklaşık 3 milyar 114 milyon TL değerinde insani yardım yaptık. Kızılay 2018'de, yaklaşık 40 milyon insana temas etti. Yardım aldı, bağış aldı, eğitim verdi, kan bağışı aldı, kan verdi. Ülke nüfusumuzun neredeyse yarısına temas etmiş olduk. 23 milyon 250 bin kişiye gerek insani yardım ulaştırdı, gerek kan ürünleri ulaştırdı, eğitim verdi, destek verdi. Bu sayımızı inşallah 2019'da bahsettiğimiz noktalara getireceğiz" diye konuştu.

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