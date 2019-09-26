Kızılay Başkanı Kınık: Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlarımız binalarını terk etsin

ANKARA, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD'dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da saat 13.59'da AFAD'ın verilerine göre 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Deprem sonrası vatandaşları uyaran Kınık, "Deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor"

dedi.

Bu arada, Kızılay'ın deprem sonrası gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

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