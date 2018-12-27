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KIZILAY BAŞKANI KINIK: (FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON) FARKLI SENARYOLAR İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

KIZILAY Genel Başkanı Dr.

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, (DHA) - KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda sivillerin mağdur olmaması için çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Kınık, "Sınır hattımızda ve bu bölgelerde oluşabilecek farklı senaryolar için hazırlıklarımız var" dedi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte DHA'nın sorularını yanıtladı.
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon halinde Kızılay olarak hazırlık yaptıklarını açıklayan Kınık, sivillerin süreçten etkilenmemesi için çalıştıklarını belirtti. Kınık, "Alanda arkadaşlarımız var, bölgeye sık sık gidip geliyoruz. Biz insani yardımcılar olarak hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

"2011'DEN BERİ BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ"
Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından beri büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Kınık, " 2011 yılından itibaren gerek Suriye içerisinde gerekse ülkemizde Suriyelilere destek için Kızılay büyük bir çaba sarf ediyor. İçerdeki olası bir operasyon için oluşacak risklere karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımız, sivil toplulukların süreçten etkilenmemesini sağlamak için onların korunmaya alınması, insani yardımın kesintisiz oraya devam etmesi için yardım kanallarının açık tutulması ve son olarak ülkemize yönelebilecek birtakım göç dalgalarının güvenli bölgelerde, içerde tamponlanması şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

"BARINMA KAPASİTELERİ İÇİN ALTYAPILARIMIZ VAR"
Bölgede barınma kapasitelerinin olduğunu aktaran Kerem Kınık, "Yeni barınma kapasiteleri oluşturabilecek alt yapılarımız da söz konusu. Sınır hattımızda ve bu bölgelerde oluşabilecek farklı senaryolar için hazırlıklarımız var" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kınık'ın açıklaması
-Kızılay'ın sınırdaki yardımları (arşiv)

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