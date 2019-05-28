HABER

Kızılay Başkanı Kınık: Geçen yıl 23 milyon insana ulaştık

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 00:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’ın fethi dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın fethi dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl 23 milyon insana ulaştıklarını belirterek, “Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak” dedi.

Diyarbakır’ın fethinin 1380’inci yılı dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini belirterek, “Geçen yıl 23 milyona ulaşabildik. Bu yıl ki hedefimiz daha yukarıda. Sadece bu yıl Ramazan ayında hedefimiz 14 buçuk milyon insana ulaşmak. Bugün dünya 5’ten büyüktür diyen bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün 150 yıldır kesintisiz iyiliği yaygınlaştıran Kızılay gibi bir milletin, ümmetin evlatlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kızılay sizlerle anlamlı sizlerle büyük. Desteklerinizi esirgemeyin” diye konuştu.

‘DİYARBAKIR’A YAPACAĞIMIZ ÇOK HİZMETLER VAR”

Diyarbakır’a yapacaklar çok hizmetler olacağını vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En kısa zamanda kapasitesi 5 bin civarında olan bir aş evimizi burada faaliyete sokacağız. Onun dışında Diyarbakır’da sosyal yardım merkezi, afet lojistik merkezi, kan operasyon merkezi ve bunların yanında özellikle bölgedeki işsizliğin yok edilmesine, toplumun güçlendirilmesine yönelik mikro katılım ve mikro finans modeliyle sosyal girişimcilik programını da inşallah en yakın zamanda faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak. Bu konuda devletimize yardım etmek için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.”

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunduDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.