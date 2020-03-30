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Kızılay Başkanı Kınık: Kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlıyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2020 08:18 | Son Güncelleme

Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlayacaklarını vurgulayarak "Bu haftayı hazırlıkla tamamlayacağız. Sonraki hafta da yavaş yavaş iyileşmiş olan hastalardan plazmaları almaya başlayacağız" dedi.

Kızılay Başkanı Kınık: Kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlıyoruz

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs salgını ve tedavisine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın sorularını cevaplayan Kızılay Genel Başkanı Kınık, salgının Çin'de ortaya çıktığı günden itibaren takipte olduklarını belirterek, bir afet operasyon merkezi oluşturduklarını söyledi.

'300 SAHRA HASTANESİ DAHA HAZIRLIYORUZ'

Salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordine olarak çalıştıklarını anlatan Başkan Kınık "50 sahra hastanesini teslim etmiştik, şimdi 300 sahra hastanesi daha hazırlıyoruz." dedi.

'50 MİLYON LİRA AYIRDIK'

Kınık, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulamasının getirilmesiyle İçişleri Bakanlığı'nın kurmuş olduğu Vefa gruplarıyla işbirliği içinde olduklarını söyledi. "Zaten sahadayız" diyen Kınık, ihtiyaç sahipleri için ilk etapta 50 milyon lira ayırdıklarını duyurdu.

KAN NAKLİYLE KORONA TEDAVİSİ

Koronayla mücadelede birçok ülkenin de gündeminde olan 'plazma tedavisi' için önemli açıklamalarda bulunan Kınık, "Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş, kanında da 2 haftadır virüs bulunmayan gönüllü bağışçılarımızı alıyoruz ve plazmalarını alıyoruz. Sıvı kısmını alıp diğer kısmını geri veriyoruz. Plazmada ne var? İmmunglobolin dediğimiz antikorlar var. Bu immunglobilinler, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden riski yükselmiş vatandaşlarımız için onu uçurumun kenarından çekip alabilecek bir tedavi edici özelliği var." dedi.

İlk grup hastalarının iyileşmeye başladığını belirten Kınık, bu hastalarla temas kuracaklarını belirterek " Gönüllü olacak vatandaşlarımızın plazlamalarını alacağız sofistike bir lojistik sistemle. Çünkü bunlar saatler içinde yoğun bakımlarda durumları kötüleşen insanlara yetiştirilmesi gerekiyor." dedi.

TEDAVİ İÇİN TARİH VERDİ

Bu haftayı hazırlık sürecinde geçireceklerini belirten Kınık, sonraki hafta da yavaş yavaş iyileşmiş olan hastalardan bu plazmaların alınmaya başlanacağını duyurdu.

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