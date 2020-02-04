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  4. Kızılay Başkanı Kınık'tan 'özel şartlı bağış' açıklaması

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'özel şartlı bağış' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 'BaşkentGaz Kızılay üzerinden vergi kaçırıyor' iddiasıyla ilgili "BaşkentGaz bu bağışı doğrudan Ensar Vakfı'na da yapsa, doğrudan Kızılay'a da yapsa, devlete verdiği vergide bir değişiklik olmamaktadır. Yani BaşkentGaz, Kızılay'a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir." diye konuştu.

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'özel şartlı bağış' açıklaması

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, son dönemde kuruma ve kendisine yönelik eleştirilere yazılı açıklama ile cevap verdi. Kınık, Kızılay'a 2015'ten 2019'a kadar geçen sürede, sadece 5 iş insanı ve 11 şirketin 'özel şart' öne sürerek bağış yaptığını belirtti. Kınık, "Bu da sözünü ettiğim 5 yıllık dönemde kurumumuza yapılan toplam 10 milyar TL'lik bağış rakamı içerisinde sadece 50 milyon 852 bin TL civarındaki kısmı kapsamaktadır. Toplanan yaklaşık 10 milyar TL tutarındaki bağış ve fon gelirlerimizin, bugün tartışmaya konu olan 'Özel Şartlı Bağış' gibi yapılmış olanlarının toplam adedi; bir elin parmaklarından azdır. Bu özel şartlı yardımlar ağırlıklı olarak burs yardımıdır. 50 milyon TL'nin yaklaşık 8 milyon TL'si öğrencilere destek, 7 milyon TL'si okul yardımlarına destek, yaklaşık 3 milyon TL'si şehit ailelerine destek, yaklaşık 30 milyon TL'si ise yurt yapımı için bağışlanan paralardır. Bize ve bağışçılarımıza yöneltilen vergi aklamak ya da vergi kaçırmak gibi tartışmalara bir açıklama getirmemiz gerekirse; 10 milyar TL'nin içerisinde özel şartlı yardımların oranı sadece binde 5'tir. Bu faaliyetlerimizin ise çok küçük bir kısmı paydaşlarla yürütülmüştür" dedi.

'BAŞKENTGAZ KIZILAY ÜZERİNDEN VERGİ KAÇIRIYOR' İDDİASINA YANIT!

Başkan Kınık, Kızılay'ın vergi kaçırmak isteyen şirketlere aracılık ettiği iddiasının son derece çirkin bir iddia olduğunu ifade ederek, BaşkentGaz ve Ensar Vakfı ile ilgili tartışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"BaşkentGaz, Kızılay’ımızın düzenli ve sürekli bağışçısıdır. Uzun zamandır Kızılay üzerinden öğrencilere burs, şehit ailelerine destek vermektedir. Bağışçımız kendi isteği doğrultusunda, isminin faydalanıcılar tarafından bilinmemesi için, Kızılay'ı aracı olarak kullanmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye'de, sadece Kızılay'a ve Yeşilay'a verilen bir vergi imtiyazı bulunmaktadır. Yani Kızılay'a yapılan yardımlar, vergi mükelleflerinin matrahlarından tamamen düşürülebilir. Burada vatandaşlarımızın aklına takılan ya da eleştirilere konu olan husus; BaşkentGaz'ın Kızılay'a verdiği bağışla aslında devletten vergi kaçırdığı ithamıdır. Bu iddia gerek bağışçımızı gerekse Kızılay olarak bizleri çok üzmüştür. Resmi mali raporlarına bakacak olursak; BaşkentGaz'ın 2018 vergi matrahları incelendiğinde Kızılay'a yapmış olduğu yardımların yüzde 5 bareminin altında olduğu görülecektir. BaşkentGaz bu bağışı doğrudan Ensar Vakfı'na da yapsa, doğrudan Kızılay'a da yapsa, devlete verdiği vergide bir değişiklik olmamaktadır. Yani BaşkentGaz, Kızılay'a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kızılay ağırlıklı olarak vatandaşlarımızın bireysel olarak yapmış olduğu, o küçük ama çok kıymetli katkılarından beslenmektedir."

'MERKEL KIZILAY'A 25 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLADI'

Kızılay'ın gerek yurt içi gerekse yurt dışında çok sayıda kurum tarafından denetlendiğini anlatan Başkan Kınık, şöyle konuştu:

"UNICEF, UNDF, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Dünya Gıda Programı, Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu, Alman, Norveç ve Lüksemburg Kızılhaçları, Katar, Charity, Kral Selman Vakfı, ABD Mercy gibi uluslararası onlarca kuruluş Kızılay'a fon sağlamaktadır. Bu saydığımız kurumlara hesap verebildiğimiz için, uluslararası standartlarımız nedeniyle bu bağışlar yatmaktadır. Avrupa Birliği her elini kolunu sallayana destek veren bir kuruluş değildir. Birleşmiş Milletler her isteyene o parayı vermez. Almanya Şansölyesi Angela Merkel bizzat benimle telefonda görüşerek, İdlib'deki Kızılay çalışmalarına 25 milyon Avro destek sağladı. Alman hükümeti, Türk Kızılayı'nı itibarlı bir paydaş seçti ve yardım verebileceğini gördü. Yukarıda saydığım kuruluşların tamamı, Kızılay'ın bağımsız denetim raporlarını görmektedirler. Dünyanın en büyük bağımsız denetim kurumlarından biri olan Deloitte, Kızılay'ı düzenli olarak denetlemekte ve bunu kamuoyuyla paylaşmaktadır."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kızılay Kerem Kınık Ensar Vakfı başkent gaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HERİFLER 8 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPIYOR .NE HAYIRSEVER İNSANMIŞ BUNLAR YAV VALLAYİ GÖZLERİM YAŞARDI .
BÖYLE ŞEYLER OLUNCA ETTİĞİMİZ YARDIMLARI BİLE KESMEYİ DÜŞÜNÜR OLDUK....80 MİLYONUN VEBALİ BOYNUNUZ DA, ONA GÖRE ÇALIŞIN BENCE....
HİÇ BİR KURUMA ZERRE KADAR İTİMATIM KALMADI. HER TARAF DOLAP. MADEM DEVLETİN VERGİ KAYBI YOKTU DA DİREKT ENSAR VAKFINA PARAYI YATIRMADI.
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