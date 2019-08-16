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Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Burdur Cumhuriyet Parkına kurulan kan bağış çadırında dün akşam hareketli saatler yaşandı.

Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu

Burdur Cumhuriyet Parkına kurulan kan bağış çadırında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Burdur Kızılay’ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu.
Cumhuriyet Meydanında kurduğu kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çantayı görenler, durumu polise haber verdi. Cumhuriyet Meydanı ve meydana bağlı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çadırı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı ekibi özel kıyafet giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu

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