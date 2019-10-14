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Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla ilçede yer alan iş yerlerini tek tek ziyaret etti ve esnafa dükkanlarına asması için Türk bayrağı hediye etti.Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, “Türk Kızılayı Çorlu Şubesi olarak Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimize manevi destek olması amacıyla Çorlu caddelerindeki esnafımızı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle tek tek ziyaret ederek, esnafımıza dükkanlarına asmaları için Türk bayrağı hediye ettik.

Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla ilçede yer alan iş yerlerini tek tek ziyaret etti ve esnafa dükkanlarına asması için Türk bayrağı hediye etti.
Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, “Türk Kızılayı Çorlu Şubesi olarak Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimize manevi destek olması amacıyla Çorlu caddelerindeki esnafımızı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle tek tek ziyaret ederek, esnafımıza dükkanlarına asmaları için Türk bayrağı hediye ettik. Şanlı ordumuz orada mücadele verirken biz de burada evlerimizi, iş yerlerimizi bayrağımızla donatmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek

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