Kızılay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanını Afganistan'da kesti

Türk Kızılayı, Türkiye dahil, Afganistan, Kenya ve Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurban vekaleti veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Afganistan'da kurban kesimi yaptı.

Bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapan Türk Kızılayı, Türk halkının vekalet verdiği kurbanları Afgan halkına ulaştırıyor.

Kızılay, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de vekaletle kurban kesimi yaptı. Kesilen kurbanların etleri yetimlere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer vekalet sahiplerinin kurbanlarının kesimine Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Afgan Kızılayı Genel Başkanı Dr. Mirveyis Ekrem ile Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran da katıldı.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Can, "Kızılay, Afganistan'da sadece başkent Kabil'de değil, ülkenin en önemli yerleşim yeri olan Mezar-ı Şerif'te de kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştiriyor. Kızılay ekipleri gözetiminde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri, Afgan Kızılayı ekiplerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

