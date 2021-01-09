Kızılay’dan yolsuzluk iddialarına açıklama

Türkiye Kızılay’dan Sancaktepe Şubesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yaşanan durumdan duyulan üzüntü ifade edilirken, bu gibi durumların yaşanmaması için çalışmalar gerçekleştirildiğine yer verildi. Açıklamada, ” Kızılay Sancaktepe Şubesi’nin eski yönetimi döneminde yaşanan ve tarafımızdan yargıya intikal ettirilen kabul edilemez gelişmeler üzerine açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur. Sancaktepe Şubesi’nin ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Genel Merkez tarafından kendisine emanet edilen ve kendisinin bazı firmalardan bağış olarak aldığı kıyafetleri amacı dışında kullandığı duyumları üzerine Kızılay Teftiş Kurulu, Kızılay Hukuk Müşavirliği ve kolluk kuvvetleri 2020 yılının Haziran ayında ortak bir soruşturma başlatmış ve olayda adı geçen kişiler hakkında bizzat Kızılay Yönetim Kurulu tarafından söz konusu tarihte suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak 26 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna yaptığımız açıklamada sürece müdahil olduğumuz zaten vurgulanmıştır. Kızılay Teftiş Kurulu, Kızılay Hukuk Müşavirliği ve soruşturmanın ilerleyen safhalarında savcılığın ortak çalışması ile suiistimal her yönüyle ortaya çıkarılmış ve konu dava safhasına gelmiştir” denildi.

'KABULÜ MÜMKÜN OLMAYAN SUİSTİMAL YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR' Konunun hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında ise “Konudan haberdar olunan ilk andan itibaren Kızılay Yönetim Kurulu hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan suistimali yakından takip etmektedir. İlk andan itibaren davada adı geçen çalışanların Kızılay ile ilişiği kesilmiş, dolaylı sorumluluğu bulunduğu belirlenen Şube yönetimi görevden alınmış ve yerlerine yeni yönetim atanmıştır. Kızılay Yönetim Kurulu olarak, bağışçılarımızın emaneti olan her bir kuruşun yerine ulaştırılması sorumluluğu bizlerin üzerindedir. Bu ilkeden hareketle Sancaktepe’deki gelişmeleri de yönetim kurulu olarak hukuk müşavirliğimiz vasıtasıyla yakından takip etmekteyiz. Suçluların en ağır cezayı alması için müdahil olduğumuz dava sürecini sonuna kadar takip edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Söz konusu davaya konu olan Kurum zararı, bizzat Kızılay Müfettişleri tarafından ortaya çıkartılmış ve iddianameye konulmuştur. Kurum zararının telafisi için de Hukuk Müşavirliğince cezai sürecin yanında müstakil bir hukuki süreci daha başlatılmıştır. Sanıkların ceza alması durumunda kendilerinden tazmin edilecek olan Kurum zararı yine ihtiyaç sahiplerine son kuruşuna kadar ulaştırılacaktır” ifadelerine yer verildi.