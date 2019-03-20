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Kızılay deprem bölgesinde 2 bin kişiye yemek dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Denizli’de 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılan ve yıkımım meydana geldiği Acıpayam ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

Denizli’de 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılan ve yıkımım meydana geldiği Acıpayam ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Kızılay görevlileri yaşlı ve sağlık durumları iyi olmayanların yemeklerini masalarına kadar götürdü.
Acıpayam ilçesinde saat 09.34’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 30 ev yıkılmış 50’nin üzerinde evde de hasar meydana geldi. Depremin ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri sıcak yemek dağıtımı için seyyar mutfaklar kurdu. Mutfaklarda yaklaşık 2 bin kişilik etli pilav, çorba ve ayrandan oluşan menü hazırlandı. Akşam saatlerinde ise hazırlanan yemekler vatandaşlara dağıtıldı. Kızılay görevlileri yemek almak için sıraya giremeyecek durumda olan yaşlı ve sağlık durumu iyi olmayan vatandaşlara yemekleri masalarına kadar götürdü. Kızılay ekipleri bölgede mağduriyet yaşanmaması için yoğun bir uğraş veriyor.

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