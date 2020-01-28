Kızılay depremzedelerin yaralarını sarıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda Kızılay'a verilen beslenme ve barınma temelli faaliyetleri yerine getiriliyor.

Kızılay ekipleri bir taraftan mobil mutfaklarda pişirilen yemekleri dağıtırken diğer taraftan da 24 saat ikram araçlarında çay, çorba sunumuna devam ediyor. Evlerine giremeyen vatandaşlara da çadır, battaniye, yatak ve ısıtıcı yardımları yapılıyor.

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Türk Kızılay Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

Dün öğle saatleri itibariyle Elazığ'da 53 bin 270, Malatya'da 31 bin kişiye sıcak yemek ve kahvaltı dağıtan Kızılay ekipleri, bölgeye 2 bin 500 çadır, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfağı ile depremzedelerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.