HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılay depremzedelerin yaralarını sarıyor

Kızılay depremzedelerin yaralarını sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Elazığ'da da ihtiyaç sahiplerinin tamamına barınma ihtiyaçları verildi ve verilmeye devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda Kızılay'a verilen beslenme ve barınma temelli faaliyetleri yerine getiriliyor.

Kızılay ekipleri bir taraftan mobil mutfaklarda pişirilen yemekleri dağıtırken diğer taraftan da 24 saat ikram araçlarında çay, çorba sunumuna devam ediyor. Evlerine giremeyen vatandaşlara da çadır, battaniye, yatak ve ısıtıcı yardımları yapılıyor.

- 1345 ünite kan afet bölgesine gönderildi

Türk Kızılay Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

Dün öğle saatleri itibariyle Elazığ'da 53 bin 270, Malatya'da 31 bin kişiye sıcak yemek ve kahvaltı dağıtan Kızılay ekipleri, bölgeye 2 bin 500 çadır, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfağı ile depremzedelerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Ekipler, 7 bin 833 yatak, 26 bin 576 battaniye, 5 bin 740 ısıtıcı ve 21 bin 352 giyim malzemesini bölgeye ulaştırdı ve 114 bin 541 gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek olmak amacıyla 1 mobil çocuk dostu alanı kuruldu ve 37 haberleşme aracı ile 19 tır bölgeye sevk edildi.

Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere 1345 ünite kan afet bölgesine gönderildi.

- "Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Kınık, şunları kaydetti:

"Türk Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana sorumluluğumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Ayrıca battaniyeler, ısıtıcılar, yataklar bu anlamda kendilerine (depremzedelere) verildi. Elazığ'da da hakeza ihtiyaç sahiplerinin tamamına barınma ihtiyaçları verildi ve verilmeye devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, devletin ilgili kurumları ve Kızılayımızla sahada eş güdüm halinde çalışıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Malatya Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim insanları, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

Elazığ depreminde yüzey kırığı oluştu mu? Bilim insanları açıkladı

Kırmızı bültenle aranan rapçi Amır Hosseın Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan rapçi İstanbul'da gözaltına alındı!

Son dakika! Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti

Ahmet Vanlıoğlu vefat etti!

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Polis her yerde onu arıyordu! Köpekler cesedini parçalayıp yemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.