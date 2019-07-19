Kızılay Düzce'deki sel bölgesine helikopterle yardım ulaştırdı

Türk Kızılay, Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgeye helikopterle yardım götürdü.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerindeki yolların ağaçlar ve elektrik direklerinin devrilmesi ve taşkın yüzünden kapanması üzerine Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti ulaştırdı.

Ekipler, Düzce Arsal Anadolu Lisesinin pansiyonunda misafir edilen selzedelere battaniye, gıda ve sıcak yemek yardımında bulunuyor.

