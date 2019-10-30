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Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay’ı 151 yıldır iyilik götürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 19:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Naci Yorulmaz, Herhangi bir afet durumunda neler yapılması gerektiğini öğrettikleri belirterek, "151 yıldır bu toprağın insanına merhamet, vicdan eli olarak dünyanın dört bir tarafına iyilik elçisi olarak iyilik götürüyor" dedi.
Elazığ’da 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğretmenevi önünde Kızılay Sokağı açıldı. Açılan sokakta Kızılay’a ait mobil mutfak, kan bağışı aracı, Kızılay çadırı ve afet kurtarma araçları sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sokağın hafta boyunca açık kalacağı bildirildi.
Türk Kızılay’ının 151 yıllık bir kurum olduğunu belirten Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Naci Yorulmaz, "151 yıldır bu toprağın insanına merhamet, vicdan eli olarak dünyanın dört bir tarafına iyilik elçisi olarak iyilik götürüyor. Hem memleketimizde hem de dünya da Türkiye’nin bayrağını merhamet çınarı olarak taşıyor. Bu anlamda 29 Ekim ile başlayan haftamız Kızılay Haftası tüm ülke genelinde kutlanıyor. Türkiye de herhangi bir afet durumunda neler yapılması gerektiğini çocuklarımıza öğretiyoruz. Bu anlamda ülkemizin geleceğine yatırım yapılıyor” dedi.
Kızılay Haftası nedeniyle toplandıklarını dile getiren Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, “Hep beraber Kızılay Sokağını açmak üzere buradayız. Kızılay’ı Elazığ’a, gençlere ve genç nesillere tanıtmak üzere burada bulunmaktayız. Türk Kızılay’ı Elazığ Şubesi olarak kan merkezi, bölge afet ve lojistik merkezi, gençlik kolları, kadın kolları, şehrimizi ve bölge insanlarını hizmetindedir” diye konuştu.
Açılışa Yorulmaz ve Kızılkaya’nın yanı sıra, Bölge Afet Müdür Vekili Ezgin Ciroğlu Gündüz, Elazığ Kızılay Kan Bağış Müdürü Volkan Karaca ve çok sayıda gönüllü katıldı.

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