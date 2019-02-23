Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN (Bursa), (DHA)- TÜRK Kızılay'ın Bursa şubesinde gerçekleşen olağanüstü kongresi, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Başkan Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir" dedi.

Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin çok cömert olduğunu, yaptıkları yardımlar ile Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktığını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Yaklaşık 2 milyon kere psikososyal ve rehabilistasyon seansı yapmışız topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir" dedi.