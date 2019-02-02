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Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

DÜZCE(İHA)

Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor”

DÜZCE(İHA)

Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor”

Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor”

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