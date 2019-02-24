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Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

Kızılay Genel Başkanı Dr.

Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, katıldığı Kızılay Tekirdağ Olağan Kongresinde, “İstanbul Silivri’de size çok yakın bir lokasyonda 150 dönüm arazi içerisinde Kan ürünleri fabrikamızı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah faaliyete geçirmiş olacağız. Böylece kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek” dedi.
Tekirdağ’da Ramada otelde gerçekleşen Kızılay Olağan İl Kongresi, delegelerin çoğunluğunun katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 3 yıl içinde faaliyete geçecek fabrika ile kan ürünlerinde dışarıya bağımlılığın biteceğini söyleyerek, “Kan ürünleri bakımından tamamen dışarıya bağlıydık. Silivri’de size çok yakın bir lokasyonda 150 dönüm arazi içerisinde Kan ürünleri fabrikamızı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah faaliyete geçirmiş olacağız. Böylece kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek. O biten projemiz ile beraber her yıl ülkemizden çıkan yaklaşık 3 Milyar TL üretilen kan ürünleri için ihraç edilen para Türkiye’de kalacak. Aynı lokasyonda yine tamamen dışa bağımlı olduğumuz kan torbası üretimi noktasında da bir fabrikamızın fizibilite çalışması bitmek üzere inşallah bu anlamda da hem stratejik bir ürün olan kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız Kızılay’ın bu yatırımları ile sona erecek. Tam tersi ihracat yaparak bu anlamda ülkemize bir gelir getireceğiz” dedi.

“Yurt dışına gidip yaptırabildiği lüks bir tedaviydi”
Kınık, “Her gün yaklaşık 9 bin ünite kan toplayıp, Türkiye’nin bin 500 hastanesinin kapısına her sabah bu kanı bırakmak durumundayız. Kan her gün, her dakika bir ihtiyaç. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kan, 300 noktadan toplanıp Kızılaycılarla, sizlerin desteği ile toplanıp ihtiyaç sahibi hastalarımıza ulaştırılıyor. 2016 yılından beri büyük bir ivme ile gelişmekte olan kök hücre, Türk Kök hücre projemizde hakeza yaklaşık yarım milyon bağışçıya ulaştı. 4 bine yakın kök hücre eşleşmesi oldu, bini aşkın nakil gerçekleşti. Değerli dostlar bu bin nakilin büyük bir kısmı büyük bir ihtimalle nakil olamadığı için hayatını kaybedecekti. Çünkü kök hücre nakli dediğimiz büyük oranda sadece maddi geliri olan insanların yurt dışına gidip yaptırabildiği lüks bir tedaviydi, bugün her vatandaşımız, her yavrumuz inşallah yakın bir zamanda tamamen kendi veri tabanımız içerisinde ki kök hücre bağışçılarımızın sayesinde burada kemik iliği, kök hücre nakillerini olabilecek ve şifa bulabilecekler” diye konuştu.

“1.3 milyar ton gıda hiç tüketilmeden çöpe atılıyor”
Kurulduğu günden bu yana Kızılay’ın 147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdiğini anımsatan Kızılay Genel Başkanı Kınık, şunları kaydetti:
"Geçen yıl 40 aşkın ülkede öncelikle kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere 23 milyon insanın ihtiyacını giderdik. Yarasını sardık sırtına bir hırka, kursağına sıcak bir çorba olduk. Dünyada her yıl, 4 milyar ton gıda üretiliyor ama 1.3 milyar ton gıda hiç tüketilmeden çöpe atılıyor. Ülkemizde her yıl 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Ülkemizde çöpe attığımız ekmeklerle 12 milyon insan 1 yıl boyunca beslenebilir. Çöpe attığımız ekmekle her yıl 80 tane devlet hastanesi yaparız, her yıl 500 tane okul yaparız, her yıl 500 kilometre yol yapabiliriz. Tasarruf etmek zorundayız. Çünkü paramızın sahip olduğu servetler bizim değil, bize emanet.”

Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”

Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”

Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”

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