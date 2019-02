Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”

“Yurt dışına gidip yaptırabildiği lüks bir tedaviydi”

Kınık, “Her gün yaklaşık 9 bin ünite kan toplayıp, Türkiye’nin bin 500 hastanesinin kapısına her sabah bu kanı bırakmak durumundayız. Kan her gün, her dakika bir ihtiyaç. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kan, 300 noktadan toplanıp Kızılaycılarla, sizlerin desteği ile toplanıp ihtiyaç sahibi hastalarımıza ulaştırılıyor. 2016 yılından beri büyük bir ivme ile gelişmekte olan kök hücre, Türk Kök hücre projemizde hakeza yaklaşık yarım milyon bağışçıya ulaştı. 4 bine yakın kök hücre eşleşmesi oldu, bini aşkın nakil gerçekleşti. Değerli dostlar bu bin nakilin büyük bir kısmı büyük bir ihtimalle nakil olamadığı için hayatını kaybedecekti. Çünkü kök hücre nakli dediğimiz büyük oranda sadece maddi geliri olan insanların yurt dışına gidip yaptırabildiği lüks bir tedaviydi, bugün her vatandaşımız, her yavrumuz inşallah yakın bir zamanda tamamen kendi veri tabanımız içerisinde ki kök hücre bağışçılarımızın sayesinde burada kemik iliği, kök hücre nakillerini olabilecek ve şifa bulabilecekler” diye konuştu.