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Kızılay gönüllüleri sahili plastik atıklardan temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde Türk Kızılay temsilciliği tarafından "Temiz çevre temiz deniz" projesi kapsamında, sahil temizliği gerçekleştirildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Türk Kızılay temsilciliği tarafından "Temiz çevre temiz deniz" projesi kapsamında, sahil temizliği gerçekleştirildi. Balıkçı barınağı çevresindeki sahil şeridinde yoğunlaşan temizlik çalışmasında poşetler dolusu çöp toplandı. Gönüllülerin hummalı çalışması sonucu geniş sahil şeridi plastik atıklardan temizlendi.
Sahil temizliğine katılan Kızılay gönüllüsü Zehra Öztürk, "Sabah erken saatlerde sahili temizlemek için, toplumu bilinçlendirmek adına burada toplandık. İnsanlarımızın temizliğe karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yediklerini, içtiklerini çöp tenekelerine atmaları gerçekten çok önemli. Doğaya verdiğimiz zararın farkında bile değiliz. Toplum olarak bizim bilinçlenmemiz lazım. Çevremizi temiz tutmak için çöp kutularını kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Özellikle çocuklarımıza örnek olmak adına elimizdeki bir çöpü, yere değil, sokağa değil, çöp kutusuna atmayı öğretmemiz lazım" dedi.

"Çöpleri nereye atmamız gerektiğini öğrenmeliyiz"
Sahildeki poşet yığınlarının sadece insanlara değil bütün canlılara zararının olduğunu ifade eden Öztürk, "Çevremizi hep birlikte temizleyelim. Temiz tutalım, temiz tutmayı öğrenelim. En başta temiz tutmayı öğrenmek çok önemli, temizlemekte değil. Biz burada temizlik yapabiliriz, bir gün yaparız, iki gün yaparız. Ama sürekli kirleten insanlar olduğu sürece çevremiz temiz olmaz. Hepimiz bilinçli bir şekilde çöpleri nereye atmamız gerektiğini öğrenmeli, çevremizdekileri uyarmalı, bilinçli bir toplum olmalıyız" diye konuştu.

"En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir"
Türk Kızılay’ı Erdemli Temsilcisi Necati Şevik ise çevre bilinci ve duyarlılık oluşturmak için bu tür çevre temizliği faaliyetlerini önemsediklerini ve belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyledi. Şevik, "Bizim amacımız etrafı komple temizlemek değil, dikkat çekmek. En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir. Çöp bidonuna çok yakın mesafede dahi çöplerin şişelerin etrafa atıldığını görüyoruz. Çöp kutularının 1 metre yakınından bile oldukça fazla çöp topladık. Denize atılan çöplerin tekrar kıyıya vurduğunu, araba lastiklerinin kıyıya vurduğu görülüyor. Onları temizledik. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bütün herkesi bu çalışmalarımıza destek olmaya bekliyoruz" dedi.
Gerçekleştirilen çevreye karşı duyarlılık etkinliklerinin sahil şeridi dışında yüksek rakımlı yayla köylerinde ve piknik alanlarında da gerçekleştirileceği kaydedildi.

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