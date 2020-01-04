"Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Çanakkale Muharebeleri'ndeki kahramanlıkları kamuoyuna aktarmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Ağadere Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesini 18 Mart'ta açacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Çanakkale Ağadere'de yaralıların tedavisi için hizmet veren Kızılay Mecruhin Hastanesini anlatan müze projesi, hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında, 18 Mart'ta "Çanakkale Zaferi'nde Kızılay" temalı bir sergi düzenlenecek, ardından binanın kalıcı müzeye dönüştürülmesi sağlanacak.

Çanakkale Savaşı'nın tüm cephelerinde yaralı askerlerin tedavi, bakım ve sevkini gerçekleştiren eski adı "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olan Türk Kızılay, hastaneleri, hasta vapurları, hemşireleri, çayhaneleri ile tarihi bir görev üstlenmişti. Savaş sırasında yaralı Anzak askerlerine de şifa dağıtan cemiyet, Türk halkının merhametini düşman askerlerinden bile esirgemeyen bir hoşgörünün de timsali olmuştu.

Bu hizmetlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ağadere Kızılay Mecruhin/Yaralı Hastanesi Müzesinin kurulumu için gerçekleştirilen iş birliği protokolüne Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir imza attı.