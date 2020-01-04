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  4. "Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak

"Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

"Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Çanakkale Muharebeleri'ndeki kahramanlıkları kamuoyuna aktarmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Ağadere Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesini 18 Mart'ta açacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Çanakkale Ağadere'de yaralıların tedavisi için hizmet veren Kızılay Mecruhin Hastanesini anlatan müze projesi, hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında, 18 Mart'ta "Çanakkale Zaferi'nde Kızılay" temalı bir sergi düzenlenecek, ardından binanın kalıcı müzeye dönüştürülmesi sağlanacak.

Çanakkale Savaşı'nın tüm cephelerinde yaralı askerlerin tedavi, bakım ve sevkini gerçekleştiren eski adı "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olan Türk Kızılay, hastaneleri, hasta vapurları, hemşireleri, çayhaneleri ile tarihi bir görev üstlenmişti. Savaş sırasında yaralı Anzak askerlerine de şifa dağıtan cemiyet, Türk halkının merhametini düşman askerlerinden bile esirgemeyen bir hoşgörünün de timsali olmuştu.

Bu hizmetlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ağadere Kızılay Mecruhin/Yaralı Hastanesi Müzesinin kurulumu için gerçekleştirilen iş birliği protokolüne Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir imza attı.

Savaş döneminde hizmet verdiği yerinde kurulacak olan müze, sahra hastanesi olarak cephede yaralanan askerlere hizmet veren Ağadere Kızılay Mecruhin Hastanesindeki çalışmaları ziyaretçilerine sunacak.

- "Amacımız gelecek nesillerin atalarıyla ilgili daha çok bilgiye sahip olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın Türkiye'nin son 151 yılına şahitlik ettiğini belirtti.

O dönemin adıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bölgede kurduğu sahra hastaneleri ile İstanbul'daki hastanelerde cephedeki yaralıların tedavi edilmesini sağladığını aktaran Kınık, çayhaneleriyle hastanelere ulaşan yaralılara ikramda bulunulduğunu, cephedeki seyyar çayhanelerle ise askerlere destek olunduğunu hatırlattı.

Kurulacak Ağadere Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesinin Kızılay'ın Çanakkale Destanı'na sağladığı katkıyı anlatacağına işaret eden Kınık, "Bunun gibi birkaç müzemiz daha olacak. Amacımız gelecek nesillerin atalarıyla ilgili daha çok bilgiye sahip olması. İnşallah en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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Çanakkale Zaferi Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi Türk Kızılay

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