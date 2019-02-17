HABER

"Kızılay olarak Hakkari'ye 7-8 milyon yatırım yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:46 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar: - "İnşallah 2019 ve 2020 yıllarında Hakkari ilimize Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon gibi bir yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırım"

HAKKARİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, "İnşallah 2019 ve 2020 yıllarında Hakkari ilimize Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon gibi bir yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırım." dedi.

Hakkari Kızılay Şubesi Olağan Kongresi, Halk Eğitim Merkezinin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Kızılayın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyanın en büyük yardım yapan devleti haline geldiğini söyledi.

Bu yardımlarda Kızılayın da büyük payı olduğuna işaret eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kızılay yurt içinin yanı sıra yurt dışında da ayırım gözetmeksizin yardıma muhtaç herkesin yardımına koşuyor. Biz Hakkari Valiliği olarak her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Kızılayımıza bir yer kazandıracağız. Hakkari ilimiz artık güzelliklerle anılıyor. Anadolu'nun hiçbir vilayetinde olmadığı kadar buraya yatırımlar yapılıyor, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Amacımız Hakkari'yi her alanda daha iyi bir noktaya getirmektir."

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı İşgüzar ise Hakkari'nin güzel bir kent olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kızılayın Hakkari'de bazı eksiklikleri olduğunu belirten İşgüzar, şöyle devam etti:

"Hakkari Kızılayımıza neler yapılması gerektiği konusunda hızla tespitlerde bulunduk, Sayın Başkanımızla birlikte. İnşallah 2019 ve 2020 yıllarında Hakkari ilimize Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon gibi bir yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırım. Neden yapacağız bunu çünkü Hakkari Kızılayımızın artık hak ettiği yere gelmesi lazım. Sizlerin buradaki destekleriniz bize de bu konuda ciddi derecede bir hızlanmayı gerektirdi. Hepinizden Allah razı olsun. Size 2019 ve 2020 yıllarında Kızılayımızın Hakkari'ye gerçekten böyle yatırımlar yapacağı müjdesini vermek istiyorum."

İşgüzar, il şubesine bağlı üniversite kulübü kurmayı düşündüklerine işaret ederek, "Yine Sayın Valimle müsait bir yer tahsis etmesini rektörümüzden isteyerek orada üniversite gençliğimize bir butik açacağız ve birinci elden İstanbul ve diğer yerlerden aldığımız hiç kullanılmamış eşya ve giysileri ücretsiz gençlerimizin, okul talebelerimizin hizmetine ve diğer fakirlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt da Kızılay'ın tarihçesi, çalışma alanı ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kongrede, konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Bozkurt yeniden seçildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördüAntalya'daki deve güreşleri ilgi gördü
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölüBalıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kızılay Olağan Genel Kurul Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu

Asayiş Şube Müdürü intihar girişiminde bulundu

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.