"Kızılay olarak Hakkari'ye 7-8 milyon yatırım yapacağız"

HAKKARİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, "İnşallah 2019 ve 2020 yıllarında Hakkari ilimize Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon gibi bir yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırım." dedi.

Hakkari Kızılay Şubesi Olağan Kongresi, Halk Eğitim Merkezinin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Kızılayın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyanın en büyük yardım yapan devleti haline geldiğini söyledi.

Bu yardımlarda Kızılayın da büyük payı olduğuna işaret eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kızılay yurt içinin yanı sıra yurt dışında da ayırım gözetmeksizin yardıma muhtaç herkesin yardımına koşuyor. Biz Hakkari Valiliği olarak her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Kızılayımıza bir yer kazandıracağız. Hakkari ilimiz artık güzelliklerle anılıyor. Anadolu'nun hiçbir vilayetinde olmadığı kadar buraya yatırımlar yapılıyor, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Amacımız Hakkari'yi her alanda daha iyi bir noktaya getirmektir."