Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’ne 141 personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Alımlar farklı illerde gerçekleştirilecek. Peki Kızılay personel alımı ne zaman? 2022 Kızılay personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...

KIZILAY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde alınacak personel proje süresince istihdam edilecek. Aday görüşmeleri REED Özel İstihdam Bürosu LTD.ŞTİ. tarafından yapılacak. Sözleşmeler Kızılay’ın ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecek. Başvurular yarın (20.10.2022) sona eriyor.

Başvuru şartlarına ve alımların hangi pozisyonda, illerde olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmak için Kızılay'ın, 'https://toplummerkezi.kizilay.org.tr/calismalarimiz/sosyo-ekonomik-guclendirme/isgucu-piyasasina-gecisin-desteklenmesi-projesi-personel-alim-ilani' adresine erişim sağlayın.

