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Kızılay personel alımı ne zaman, hangi illerde? Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı aranmıyor!

12.10.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılay bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar için adaylardan KPSS şartı istenmeyecek. Kızılay personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Peki Kızılay personel alımı ne zaman, hangi illerde? Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler..

Kızılay personel alımı ne zaman, hangi illerde? Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı aranmıyor!

Kızılay, Çadır ve Tekstil Üretim Birim Yöneticiliği bünyesinde çadır üretiminde malzeme taşıma, temizlik, paketleme ve el işlerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar için KPSS şartı aranmıyor. Üstelik adaylarda herhangi bir tecrübe ya da vasıf da aranmayacak. Başvuru şartlarında yer alan şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki Kızılay personel alımı ne zaman, hangi illerde? Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kızılay personel alımına erkek veya kadın adaylar başvuru yapabilir. Erkek adayların askerli hizmetini tamamlamış olması gerekir. Başvurular 19 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kişiler, malzeme taşıma, temizlik, paketleme ve el işlerinde görevlendirilecek.

Kızılay personel alımı ne zaman, hangi illerde? Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı aranmıyor!

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay tarafından açılan ilanda, alım yapılacak personellerin iş talimatları doğrultusunda yer alan hususlara dikkat ve özen göstererek istenilen kalitede üretim gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. 45 yaşını aşmayan, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış kişiler açılan ilanlara başvuru yapabilirler. İşte adaylarda aranan genel başvuru şartları;

Çadır üretiminde malzeme taşıma, temizlik, paketleme ve el işlerinde görevlendirilmek üzere kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

45 yaşını geçmemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Eğitime açık,

Çözüm odaklı,

Gelişime ve uzmanlaşmaya açık, Üretim hedefleri belirlenmiş kriter ve kalite standartları doğrultusunda üretim yapılmasına yardımcı olmak,

Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenme odaklılık, kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takım çalışma, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuç odaklılık gibi özelliklere haiz olmak, Çalışma ve seyahat engeli bulunmayan, ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Kızılay
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