HABER

Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılay tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu

Hasan KIRIMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılay tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD/YPG'den arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'ın çeşitli noktalarında, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Tel Abyad'da yapılan dağıtım ve incelemelerinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazeteciler ile bir araya geldi. Suriye'de terörden arındırılan iki bölgedeki 10 bin ihtiyaç sahibi sivile yardım ettiklerini anlatan Kınık, şöyle konuştu:
"Resulayn ve Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı. Terörden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli 10 bin kişiye insani yardımda bululmaktayız. Fırınların çalışması için 25 ton un göndermiştik. İki fırın sürekli ekmek üretiyor. Vatandaşlara hijyen paketleri, acil duyulacak hijyen setleri, kuru gıda malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu içerdeki güvenliği sağlamış durumda. Şehir merkezleri sakin ve hayat normale dönüyor, kapanan dükkanlar açılmış durumda. Özelikle teröristler bölgeden çekilirken bazı noktaları tahrip etmiş. Bunlardan bir tanesi Tel Abyad Devlet Hastanesini ekipmanlarını alarak ateşe vererek kullanılamaz hale getirmişler. Buranın da hizmet vermesi için seferber olunmuş durumdayız. Şu an su, elektrik, güvenlik, sağlık hizmetleri, gıda gibi tüm hizmetler sağlanıyor diğer sıkıntılı olan bölgelerle ilgili de Türkiye önlemlerini alıyor.'

FOTOĞRAFLI

Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulunduKızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulunduKızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulunduKızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
Yenikapı'da Ordu Günleri'ne yoğun ilgiYenikapı'da Ordu Günleri'ne yoğun ilgi
Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevapTürkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.