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Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-4

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılay tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Hasan KIRIMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılay tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD/YPG'den arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'ın çeşitli noktalarında, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Tel Abyad'da yapılan dağıtım ve incelemelerinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazeteciler ile bir araya geldi. Suriye'de terörden arındırılan iki bölgedeki 10 bin ihtiyaç sahibi sivile yardım ettiklerini anlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Resulayn ve Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı. Terörden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli 10 bin kişiye insani yardımda bululmaktayız. Fırınların çalışması için 25 ton un göndermiştik. İki fırın sürekli ekmek üretiyor. Vatandaşlara hijyen paketleri, acil duyulacak hijyen setleri, kuru gıda malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu içerdeki güvenliği sağlamış durumda. Şehir merkezleri sakin ve hayat normale dönüyor, kapanan dükkanlar açılmış durumda. Özelikle teröristler bölgeden çekilirken bazı noktaları tahrip etmiş. Bunlardan bir tanesi Tel Abyad Devlet Hastanesini ekipmanlarını alarak ateşe vererek kullanılamaz hale getirmişler. Buranın da hizmet vermesi için seferber olunmuş durumdayız. Şu an su, elektrik, güvenlik, sağlık hizmetleri, gıda gibi tüm hizmetler sağlanıyor diğer sıkıntılı olan bölgelerle ilgili de Türkiye önlemlerini alıyor.'

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