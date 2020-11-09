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  4. Kızılay Samsun Şube Başkanı Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti

Kızılay Samsun Şube Başkanı Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 22:53 | Son Güncelleme

Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kızılay Samsun Şube Başkanı Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti

Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsten dolayı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Demirel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAMSUN VALİSİ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanımız Dr. Habib Demirel’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Kızılay camiasına başsağlığı dilerim" dedi.

DR. HABİB DEMİREL KİMDİR?

1964 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Dr. Habib Demirel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup Samsun İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra SSK Hastanesi Başhekimliği, Samsun SSK Hastanesi Başhekimliği ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu. (İHA)

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