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  4. Kızılay ve AFAD’ın aralarında bulunduğu yardım kurumları İdlib için bir araya geldi

Kızılay ve AFAD’ın aralarında bulunduğu yardım kurumları İdlib için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kızılay ve AFAD’ın da aralarında bulunduğu yardım kurumları ve dernekler İdlib’de yaşanana insani dram için bir araya gelerek kampanya başlattı.

Kızılay ve AFAD’ın da aralarında bulunduğu yardım kurumları ve dernekler İdlib’de yaşanana insani dram için bir araya gelerek kampanya başlattı. Kampanyanın tanıtımına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib’de yardım elinin uzatılması için çağrıda bulundu.
Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "İdlip Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı"nda katıldı. Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’da toplantıda hazır bulundu.
İçişleri Bakanı soylu, geçtiğimiz hafta sonunda Çeşme açıklarında batan bir teknede hayatını kaybeden çocukların ismini sayarak konuşmasına başladı. Bakan Soylu, “Fidya Hüseyin; Leyla Hüseyin; Berivan Mahmo; Abdülhamid Mahmo, Rezzan Mahmo; Necbir İsa, Rabi Gazi, Silva Samir Mısto. Cenab-ı Hak hepsine, göç yollarında hayatını kaybeden diğer çocuklara ve insanlara rahmet eylesin. Bu saydıklarım; hafta sonu çeşme açıklarında batan bir teknede hayatını kaybeden çocukların isimleridir. Haberlerde ölümü normalleştiren isimlerin kullanılıyor. ‘Suriyeliler’ diyen var, ’kaçakların teknesi battı’ diye manşet atan var, ’şu kadar göçmen hayatını kaybetti’ diye bizim akıllı telefonlarına son dakika gelen mesajlar var. Aylan’dan başka isim söylemedik. Oysa bunların her biri birer candır, birer hayattır"dedi.
Yardımlar SMS ile gönderilebilecek
Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşları davet eden Bakan Soylu, “Savaş süresince yoğun bit göç aldık be bugün nüfusu neredeyse bizim hesaplamalarına göre 3.7 Milyon civarında. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren bu güne kadar toplam 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 72’si kadın ve çocuktur. Bir mesajla dahi olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yurt içinde değil yurt dışında da bulunan tüm vatandaşlarımızı bu yardım kampanyasını yerinde yapmaya davet ediyoruz. Göç üzerinden siyasi rant yapmaya çalışanlara ve felaket tellallığı yapanlara karşı mert bir şekilde bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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