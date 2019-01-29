Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı kuruldu

"Öncelikle kendi aramızdaki işbirliğini ve bilgi alışverişini artırmak, sorunlara ortak çözüm aramak, birbirimizle sıkıntılarımızı ve kaynaklarımız paylaşmak, İİT’nin bünyesindeki politik mekanizmalara etki ederek insani sorunları gündeme getirmek, Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük teşkilatı olan İİT bünyesinde Kızılay ve Kızılhaç hareketini daha fazla görünür kılmak ve ülkelerimizde, bulunduğumuz coğrafyalardaki bir takım kaynakları daha fazla seferber edebilmek için bu birliği, bu sosyal ağı kurduk. Bölgemize, İslam coğrafyasına ve dünyaya barış ve umut getirmesini temenni ediyoruz. Politik kutuplaşmanın fazlalaştığı, devletlerin, klasik diplomasinin sorunları çözmede yetersiz kaldığı, mutlaka klasik devletler arası diplomasi araçlarına eklenmesi gereken insani diploması aracı noktasında da bu ağ çok önemli bir rol alacak."

Kınık, ulusal derneklerin devletlerine ve uluslararası dünyaya, barışın tesis edilmesi, güvenin artırılması, insanın korunması, çatışmaların engellenmesi ve çözülmesi için elinden gelen katkıyı vereceğini belirterek, "En temel amaçlarımız için savunuculuk yapacağız, sorunlarımızı ortak bir sesle, ortak bir terminolojiyle gündeme getireceğiz. İnsani diplomasi faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. İİT üye ülkelerin içerisindeki ulusal derneklerinin kapasitesinin artırılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgedeki kaynakların seferber edilebilmesi için de gereken lobicilik faaliyetlerini de elimizden geldiği kadar yapacağız." diye konuştu.

Ağın üyelik sisteminin İİT'ye üye ve gözlemci ülkelerin ulusal dernekleri aracılığıyla olacağını anlatan Kınık, "İİT’nin ilgili kuruluşları, federasyonumuz, Kızılhaç komitesi, gençlik komisyonu bunlar bize gözlemci olarak katılabilecek. Kurulan ağımızın 2 yılda bir gerçekleşecek bir genel toplantısı olacak. Bu üyelik toplantısında alacağımız kararları 9 ulusal derneğin temsil ettiği bir icra komitesi hayata geçirmek için çalışacak. Daimi anlamda destek vermesi için profesyonel sekreterya da oluşturulacak." dedi.