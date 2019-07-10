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Kızılay, vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - ''Kurban organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyon ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz''

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ''Kurban organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyon ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.'' dedi.

Kınık, Kızılay İstanbul Şubesi'nde düzenlediği toplantıda, bu yıl Kurban Bayramı kampanyası sloganının ''Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye'' olarak belirlendiğini söyledi.

Bu yıl vekaletle kurban organizasyonunu 51 ülkede gerçekleştireceklerini belirten Kınık, ''Biz kurban ibadetini insanlarla paylaşmaya, yardımlaşmaya yönelik bir organizasyona döndürmeye çalışıyoruz. Kızılay olarak bizim biraz daha farklı bir modelimiz var. Kurban bereketini yıl boyu sürdürme açısından kurban paylarımızı hijyenik tesislerde, kurban kavurma konserveleri haline getirerek, yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyoruz.'' diye konuştu.

Kınık, 2018 yılında 154 bin 854 hisse kurbanın yaklaşık 3,8 milyon insana ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Geçen yıl kurban organizasyonumuz 40 ülkede gerçekleşmişti. 2019 kampanyamızın hedefi; yurt içinde 70 bin hisse, yurt dışında 50 ülkede dağıtılmak üzere 110 bin hissedir. Böylece 180 bin hisse hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu sene geçen seneki rakamlarımızdan biraz daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz."

Dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4,5 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştıracaklarına işaret eden Kınık, yurt içinde de 2,1 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

- "Kredi kartıyla taksit imkanı var"

Kurban vekaletinin farklı şekillerde verilebileceğini anlatan Kınık, ''Vekaletlerinizi 'kızılay.org.tr'den, tüm bankalardaki tahsilat menülerinden, EFT/havale, internet bankacılığı, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 çağrı merkezi, Kızılay genel merkezi ve şubelerden verebilirsiniz. Kredi kartıyla 4 taksitle de ödeme yapabilir vatandaşlarımız.'' dedi.

Kerem Kınık, ''Kızılay enflasyon canavarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında elimizden gelen bütün imkanları sarf ediyoruz. Kurban organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyon ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. 16 Temmuz itibarıyla tanıtım filmlerimiz ekranlarda görünmeye başlayacak.'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bağış bedeli Kızılay kurban

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