Kızılay, vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ''Kurban organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyon ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.'' dedi.

Kınık, Kızılay İstanbul Şubesi'nde düzenlediği toplantıda, bu yıl Kurban Bayramı kampanyası sloganının ''Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye'' olarak belirlendiğini söyledi.

Bu yıl vekaletle kurban organizasyonunu 51 ülkede gerçekleştireceklerini belirten Kınık, ''Biz kurban ibadetini insanlarla paylaşmaya, yardımlaşmaya yönelik bir organizasyona döndürmeye çalışıyoruz. Kızılay olarak bizim biraz daha farklı bir modelimiz var. Kurban bereketini yıl boyu sürdürme açısından kurban paylarımızı hijyenik tesislerde, kurban kavurma konserveleri haline getirerek, yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyoruz.'' diye konuştu.

Kınık, 2018 yılında 154 bin 854 hisse kurbanın yaklaşık 3,8 milyon insana ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti: