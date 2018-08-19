Kızılay, vekaletle kurban kesim kampanyasında hedefe ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı'nın, geleneksel hale gelen ve "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla düzenlediği Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'nda yurt içinde ve dışında belirlenen hedefe ulaşıldığı bildirildi.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, yurt içinde kestiği kurbanlıkların etlerini kıyma ve kuşbaşı konserve haline getiren, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtan Kızılay'ın kampanyasına bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, Kurban Bayramı'na iki gün kala belirlenen hedefe ulaşıldığı aktarılırken, yurt içi ve dışında kurban vekalet alımlarının durdurulduğu duyuruldu.
Kampanya kapsamında yurt içi hedefe bayrama 5 gün kala ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt içi haricinde 39 ülkede daha kurban kesimi ve dağıtımı yapacak Kızılay, Orta Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada, ihtiyaç sahipleriyle kurbanını paylaşmak isteyenlerin yoğun ilgisi sonucunda hedefine ulaşarak vekalet almayı durdurdu. Kampanyamıza destek veren ve kurban bereketini dünyanın dört farklı kıtasına taşımamıza aracılık eden tüm vekalet sahiplerine teşekkür ediyoruz."
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