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Kızılay yardıma muhtaç aileleri yalnız bırakmadı

22.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.Türkiye geneli 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılayı Diyarbakır Sur Şubesi, bu süreçte başta kimsesi olmayan yaşlılar ve salgın nedeniyle ekonomik sıkıtılar çeken 800 vatandaşa günde iki çeşit yemek ve tatlı hazırlayıp sefer taslarıyla evlerine bıraktı.

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.
Türkiye geneli 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılayı Diyarbakır Sur Şubesi, bu süreçte başta kimsesi olmayan yaşlılar ve salgın nedeniyle ekonomik sıkıtılar çeken 800 vatandaşa günde iki çeşit yemek ve tatlı hazırlayıp sefer taslarıyla evlerine bıraktı. Türk Kızılayı Sur Şube Başkanı Recep İdikut, mağdur olan insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. İdikut, "Korona virüsün çıkma döneminde takiben elimizden geldikçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Sur Kızılay olarak, bir bağışçımızın ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere vermiş olduğu biber salçası ve kuru soğanları 300 ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve 800 ihtiyaç sahibi aileye yemek ulaştırdık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

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