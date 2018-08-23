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Kızılay'dan 20 bin Pakistanlı aileye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

Kızılay'dan 20 bin Pakistanlı aileye kurban yardımı

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda Pakistan genelindeki 20 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

Ülke genelindeki 3 kesim noktasında 2 bin büyükbaş hayvan kesimi yapan Türk Kızılayı, 14 bin kurban hissesini 20 bin aile ve yetimhanelere ulaştırdı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Türk Kızılayının bu bayramda en çok kurban eti dağıttığı ikinci ülke olan Pakistan'da 20 bin noktaya et ulaştırıldığını belirtti.

Ülke genelindeki 50'yi aşkın noktada dağıtım yaptıklarını aktaran Camilo, çocuklara oyuncaklar dağıtıldığını da belirtti.

Camilo, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'ın da kurban yardımı dağıtımlarına katılıp Pakistanlı çocuklar ile Türkmen ve Afgan mülteci çocuklarına hediyeler dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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