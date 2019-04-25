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Kızılaydan evleri hasar gören ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Hakkari Kızılay Şubesi, evleri çeşitli nedenlerden dolayı zarar gören 10 aileye eşya yardımı yaptı

HAKKARİ (AA) - Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesince, Taşbaşı köyünde yamaçtan kopan kayaların evlerine zarar verdiği 5 ailenin de içinde olduğu 10 aileye malzeme yardımında bulundu.

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ile bazı üyeler, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu yakınında bir araya gelen ailelere soba, battaniye, yatak süngeri ve mutfak malzemelerini teslim etti.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çeşitli nedenlerden evleri zarar gören ailelere acil yardım malzemesi vermek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta Taşbaşı köyünde yamaçtan kopan kayaların üstüne düştüğü 5 evin sahibinin de içinde bulunduğu 10 aileye çeşitli acil yardım malzemesi verildiğini anlatan Bozkurt, "Köyde evleri zarar gören ailelerimiz burada. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malzemeler arasında döşeklerimiz, battaniyelerimiz, set üstü ocaklarımız, mutfak malzemesi ve ev için yine hijyen malzemelerimiz var." dedi.

Bozkurt, söz konusu ailelere bu yardımların dışında başka yardımlar da ulaştıracaklarını dile getirdi.

Vatandaşlardan Abdullah Duran da desteklerinden dolayı Kızılaya teşekkür etti.

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