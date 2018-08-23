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Kızılay'dan Gineli ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 23:05 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda Gineli 4 bin 500 aileye kurban eti dağıttı

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda Gine Cumhuriyeti'ndeki 4 bin 500 aileye kurban eti ulaştırdı.

Başkent Konakri dahil ülke genelinde birçok noktaya kurban etlerini ulaştıran Türk Kızılayı, başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayı Gine Ekip Başkanı Sinan Derindere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban ibadetini yerine getirmek için vekalet yoluyla bağışta bulunan hayırseverlerin kurban yardımını büyük bir titizlikle önceden belirlenen adreslere ulaştırdıklarını söyledi.

Kurban organizasyonunu Gine'deki uluslararası yardım kuruluşu Munazamat Al-Dawa Al-Islamia Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini belirten Derindere, organizasyona Gine Sosyal İşler Bakanı Diaby Mariama Sylla'nın da eşlik ettiğini ve yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdiğini anlattı.

Dağıtıma eşlik eden Konakri Türk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ömür Sağman da Ginelilerin Türk Kızılayının yardımlarından memnun kaldığını ifade etti.

"Gineli kardeşlerine Türk halkının bağışlarını getiren Türk Kızılayı'na bugün eşlik ettiğim için gururluyum, bayramların ancak paylaşımla güzelleştiğine inanıyorum." diyen Sağman, kurban eti dağıtımında Türk Kızılayına gösterdikleri işbirliğinde dolayı Gine makamlarına teşekkür etti.

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