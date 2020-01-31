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Kızılay'dan İzmir'de Elazığlı depremzedeler için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Elazığ depremi sonrası seferberlik ilan ettiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi afetzedeler için bağış yapmak isteyenlerin, şubelerine ulaşabileceğini söyledi. Baykalmış, bağışların deprem bölgesine ulaştırılacağını belirtti.  Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları hızla sarılıyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRK Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Elazığ depremi sonrası seferberlik ilan ettiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi afetzedeler için bağış yapmak isteyenlerin, şubelerine ulaşabileceğini söyledi. Baykalmış, bağışların deprem bölgesine ulaştırılacağını belirtti.
Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları hızla sarılıyor. Depremden sonra Türk Kızılayı olarak seferberlik ilan ettiklerini söyleyen İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, yaklaşık 2 bin 500 çadır, 5 bin 500 yatak ve 16 bin battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi. Bölgedeki ihtiyaç listelerini belirlediklerini anlatan Baykalmış, gıda yardımlarında halkın Kızılay aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmalarını istedi. Baykalmış "Yaklaşık 2 bin 500 çadır, 5 bin 500 yatak ve 16 bin battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdık. Aynı zamanda 4 mobil mutfağı ve 2 sahra mutfağıyla bölgede afetten zarar görmüş olan vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtik. Bu çalışmalar doğrultusunda Elazığ'da yaklaşık 10 bin, Malatya'da ise 5 bin vatandaşımıza günde 3 öğün yemek çıkıyor. 19 TIR ile bölge içerisindeki ihtiyaçların sevk, idare ve lojistiği yapılıyor. 7 tane ikram aracımızla bölge halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına Kızılay'dan arkadaşlarımız sahada hazır bulunuyor" dedi.
Depremin ilk anından itibaren şubeye gelen bağışların ekipler tarafından kontrol edilerek, tasnif edildiğini belirten İzmir Şube Başkanı Baykalmış, malzemelerin bu hafta içinde 3 deprem bölgesine sevk edileceğini kaydederek, şöyle konuştu:
"Hepimizi üzen deprem sonrasında Göztepe Spor Kulübü'nden bizlere gelen çağrı ile birlikte Göztepe- Beşiktaş müsabakasında stadyum dışarısında kurduğumuz çadırlarda taraftarlardan toplamış olduğumuz atkı, bere, eldiven ve oyuncakları depremden etkilenen kardeşlerimize götürerek soğuktan korunmalarını sağlayacağız. Kuru bakliyat olarak pirinç, bulgur, kuru fasulye, nohut, mercimek, şeker, un, salça, sıvı yağ gibi ürünlere oradaki ihtiyaç sahipleri için kurulan mutfaklarda kullanılmak üzere ihtiyacımız var. Bununla birlikte temizlik hijyen seti ihtiyacımız fazlasıyla bulunmaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına da battaniye, yastık, yorgan, vatandaşlarımızın giysi ihtiyaçlarını karşılamak adına da kazak, mont, kaban, çizme gibi bağışları da şubelerimiz aracılığıyla kabul ediyoruz. Türk Kızılay İzmir Şubesi'ne bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız 0232 421 47 90 numaralı telefon numarasıyla bizlere ulaşarak bağışlarını deprem bölgesine ulaştırmak adına bizlere bağışlayabilirler. İnşallah deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan bu malzemeleri de en kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimizin acılarına ortak olup, kederlerini hafifleteceğimize inanıyoruz."

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