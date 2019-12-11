Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRK Kızılayı, gönderdiği SMS'lerle, düzenli bağışçılarını kan vermeye davet etti.

Türk Kızılayı, sistemlerinde kayıtlı olan düzenli kan bağışçılarının cep telefonuna, SMS gönderip, kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Mesajda, bağışçının bulunduğu şehirdeki kan bağış noktaları belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN TAM DESTEK

Kızılay'ın kan ihtiyacı çağrısına ilk destek Kahramanmaraş'tan geldi. Kızılay'ın il genelindeki kan alma noktalarından biri olan Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobil kan bağış aracına gelenler, dışarıda formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

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