Türk Kızılayı, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların çocuklarını bırakabilecekleri, ücretsiz kreş hizmeti verilen, "şefkat evi" ismiyle bir oyun alanı açtı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan oyun alanının açılış için töreninde bir konuşma yapan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarının çocukları için bir merkez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Altuntaş, "Hastalar tedavi olurken çocuklarını buraya bırakacaklar. ODTÜ çocuk gelişim bölümü ve bizim burada sağladığımız çocuk gelişim uzmanları gözetiminde, çocuklar güzel vakit geçirecek." dedi.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz da Türk Kızılayının hastanede tedavi görenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirterek, "Bu proje Türk Kızılayı için de bir ilk. Bu tarz projelerin bir arada yürümesi gerekiyor. Hastanenin mutlaka bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor ama sosyal destek anlamında bizim burada olmamız çok önemli." diye konuştu.