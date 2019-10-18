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Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

 BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünden arındırılan Fırat’ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentindeki 2 bin kişiye, Türk Kızılayı'nca gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'

ŞANLIURFA, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünden arındırılan Fırat’ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentindeki 2 bin kişiye, Türk Kızılayı'nca gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
Kızılay ekipleri, öğlen saatlerinde güvenlik önlemleri arasında sınırı geçip, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'a ulaştı. Kızılay ekipleri Resulayn'ın çeşitli noktalarında ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti. Gece saatlerine kadar devam eden yardımlardan yararlanan Suriyeliler, kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade ederken, yardımdan ötürü de Kızılay’a teşekkür etti.
Kızılay ekipleri geçtiğimiz günlerde harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunup, ekmek üretimi için 25 ton un göndermişti. Kızılay yetkilileri, terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'

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