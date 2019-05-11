Kızılaydan sel mağduru çiftçilere destek

HATAY (AA) - Kış aylarında yaşanan sel nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Hatay'daki Amik Ovası'nda üretim yapan 38 çiftçiye, Türk Kızılay tarafından nakdi destek sağlandı.

Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca, Reyhanlı Kaymakamlığının da desteğiyle su baskınlarından etkilenen ilçeye bağlı Kumtepe ve Karacanlık mahallelerindeki çiftçiler tespit edildi.

Belirlenen 38 çiftçiye 47 bin 400 lira nakdi destek verildi.

Kızılay Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur olan insanların yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Kente yaşanan su baskınları nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur olduğunu aktaran Horoz, çiftçilere nakdi destek sağlandığını kaydetti.

Yardım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Horoz, ramazan ayı dolayısıyla her gün bin kişiye iftar verdiklerini de sözlerine ekledi.

